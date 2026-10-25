Di Noia tras agónico triunfo de Deportivo Maldonado: “A este equipo no le pueden quitar el corazón y la ilusión”

Deportivo Maldonado no se bajó de la pelea: superó, de forma agónica, 2-1 a Danubio por la fecha 12 del Torneo Clausura. De esta manera, y tras el empate sin goles de Peñarol ante Juventud de Las Piedras, el fernandino quedó a dos puntos del líder de la Tabla Anual, el Mirasol. “A este equipo no le pueden quitar el corazón y no le pueden robar la ilusión”, sentenció Gabriel di Noia, director técnico fernandino.

“Siempre estuve ilusionado, pero las ilusiones no se roban. Las identidades se marcan y no te la pueden quitar nunca. Nosotros seguiremos peleando con armas nobles, con tranquilidad, con humildad, como lo hemos hecho durante todo el año. Y este equipo quiere que lo dejen seguir peleando, y ahí estará. Y espero que podamos ganar, y si no ganamos, nos iremos con la frente alta porque siempre queremos competir, y siempre con hidalguía y con honestidad, siempre lo dijimos. Me parece que este equipo lo sigue intentando, y a mí me pone muy contento porque no es nada extraordinario, es simplemente intentarlo”, afirmó el entrenador argentino en diálogo con AUF TV tras la victoria ante la Franja en el Domingo Burgueño Miguel.

Deportivo Maldonado no mostró su mejor versión en los primeros 45 minutos contra la Franja y el propio entrenador se encargó de remarcarlo. “El fútbol es ganar, y mañana hay que volver a ganar, y después volver a ganar. Por eso este equipo evidentemente tiene un deseo muy grande, y nosotros no escondemos los errores, aprendemos de ellos”, inició.

“Seguramente nuestro primer tiempo no fue el mejor, tuvimos ahí imprecisos por momentos, tratamos de encontrar la vuelta a un equipo que estaba muy metido, que se encontró el gol tal vez con una cuestión nuestra, porque teníamos más gente que el rival en el área. Hay que aprender, los errores se mejoran y las equivocaciones están presentes”, sostuvo con mucha franqueza.

Juan Martín Ginzo celebra su gol en el partido entre Deportivo Maldonado y Danubio. Foto: @maldosad.

A su vez, continuó con su análisis: “Obviamente que seguramente hicimos el gol más tarde que temprano, pero sin ningún lugar a dudas que fue con lo que le identifica a este equipo, con un pase entre líneas fuerte, paralelo para adelante, y después con talentos individuales que evidentemente este equipo tiene”.

De esta forma, Deportivo Maldonado logró recuperarse de la dura caída 3-2 ante Nacional y se mete de lleno en la disputa por la Tabla Anual y mantiene la ilusión de prenderse por el Torneo Clausura.