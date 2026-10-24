Deportivo Maldonado vs. Danubio en vivo por el Torneo Clausura: el fernandino quiere ganar por la Tabla Anual

Deportivo Maldonado recibe a Danubio en el Domingo Burgueño Miguel, desde la hora 19:00, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El equipo fernandino sale en busca de una victoria que lo deje a tan solo dos puntos de Peñarol, líder de la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya 2026.

El empate del conjunto que conduce técnicamente Diego Aguirre frente a Juventud de Las Piedras de este viernes lleva a que Deportivo Maldonado esté ante una gran chance de meterse de lleno en la discusión por la acumulada. Porque si logra superar a la Franja quedará muy cerca del Mirasol cuando restan tres jornadas para el final y de poder ganarla sacaría su pasaje a la definición por el título de campeón de la Liga AUF Uruguaya 2026.

El conjunto de la Curva de Maroñas también tiene un objetivo muy importante y es por la permanencia en la Primera División. Danubio viene de superar 1-0 a Central Español y debe llevarse las tres unidades desde Maldonado para soñar con salir de la zona de descenso a la Segunda División Profesional.

Deportivo Maldonado vs. Danubio

Hora: 19:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Estadio: Domingo Burgueño Migel.

Árbitro: Javier Burgos.

Asistentes: Agustín Berisso, Ernesto Hartwig.

Cuarto: Esteban Guerra.

VAR: Leodan González y Marcelo Alonso.