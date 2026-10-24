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El País Ovación Fútbol

Deportivo Maldonado vs. Danubio en vivo por el Torneo Clausura: el fernandino quiere ganar por la Tabla Anual

El elenco que dirige el argentino Gabriel di Noia sabe que si logra un triunfo ante la Franja va a quedar a tan solo dos puntos de Peñarol, líder de la acumulada de la Liga AUF Uruguaya 2026.

El País
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24/10/2026, 18:09
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El festejo de los jugadores de Deportivo Maldonado tras el gol de Renato César ante Central Español.
El festejo de los jugadores de Deportivo Maldonado tras el gol de Renato César ante Central Español.
Foto: Ricardo Figueredo.

Deportivo Maldonado recibe a Danubio en el Domingo Burgueño Miguel, desde la hora 19:00, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El equipo fernandino sale en busca de una victoria que lo deje a tan solo dos puntos de Peñarol, líder de la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya 2026.

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El empate del conjunto que conduce técnicamente Diego Aguirre frente a Juventud de Las Piedras de este viernes lleva a que Deportivo Maldonado esté ante una gran chance de meterse de lleno en la discusión por la acumulada. Porque si logra superar a la Franja quedará muy cerca del Mirasol cuando restan tres jornadas para el final y de poder ganarla sacaría su pasaje a la definición por el título de campeón de la Liga AUF Uruguaya 2026.

El conjunto de la Curva de Maroñas también tiene un objetivo muy importante y es por la permanencia en la Primera División. Danubio viene de superar 1-0 a Central Español y debe llevarse las tres unidades desde Maldonado para soñar con salir de la zona de descenso a la Segunda División Profesional.

Deportivo Maldonado vs. Danubio

Hora: 19:00.
TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.
Estadio: Domingo Burgueño Migel.
Árbitro: Javier Burgos.
Asistentes: Agustín Berisso, Ernesto Hartwig.
Cuarto: Esteban Guerra.
VAR: Leodan González y Marcelo Alonso.

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