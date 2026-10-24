Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga: día, hora, dónde verlo y posibles alineaciones del clásico español

Es el partido más importante del fútbol de España: se miden Barcelona ante Real Madrid en el Camp Nou, a partir de la hora 17:00, este domingo por la décima fecha de LaLiga. El Culé viene con un paso arrollador en el certamen más importante del fútbol español, ya que es el líder con puntaje perfecto. En tanto que el Merengue de Federico Valverde querrá los tres puntos para descontar.

Son 12 los partidos que tiene en el lomo el elenco que dirige técnicamente el alemán Hansi Flick en los que cosechó 11 triunfos y una sola caída. Esa derrota la padeció el pasado martes a manos del París Saint Germain por 4-2 por la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.

Eso no es lo único asombroso del elenco blaugrana porque cuenta con un gran poderío ofensivo. Queda en evidencia con los 50 tantos que anotó en los 12 partidos disputados en la actual temporada entre LaLiga y la Champions League. Lo que le da un poco más de cuatro goles por juego.

Lamine Yamal con la pelota ante la marca de Facundo Bernal. Foto: AFP.

En ese sentido, Barcelona sabe que tiene una prueba compleja ante el rival de toda su vida y espera poder obtener su décima victoria en LaLiga para no perder su diferencia con el resto en la cima de las posiciones y, sobre todo, estirar su renta a nueve unidades con Real Madrid.

Una final para Real Madrid

El equipo que dirige técnicamente José Mourinho llega a Cataluña en su mejor momento de la campaña: suma una racha de cuatro victorias en fila, ha mejorado en el juego (una de las grandes críticas que se le venía haciendo) y mucho de eso se vio con la vuelta de Federico Valverde a desempeñarse como lateral derecho.

El Pajarito, capitán del club Merengue, viene jugando como lateral los últimos dos partidos donde Real Madrid ganó y por buen margen: 4-1 ante Sevilla por LaLiga y 4-1 contra Leipzig por Champions League. Sin embargo, se especula que Mourinho pueda volver a colocar a Valverde como volante por derecha de cara al clásico con el Culé.

Real Madrid tiene en claro que es su gran oportunidad para recortar diferencia con el líder y meterse de lleno en la pelea por LaLiga de España, título que no gana desde la temporada 2023-2024.

Posibles alineaciones de Barcelona vs. Real Madrid

Hora: 17:00.

Estadio: Camp Nou.

TV: DSports, DGO.

Árbitro: Juan Martínez Munuera.

VAR: Javier Iglesias Villanueva.

Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon; Raphinha. DT: Hansi Flick.

Real Madrid: Antonio Rüdiger, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Mar Cucurella; Jude Bellingham; Yan Diomande, Kilian Mbappé. DT: José Mourinho.

Barcelona vs. Real Madrid datos de Sofascore.

Más estadísticas.

Los antecedentes favorecen al Barcelona

Raphinha con la camiseta del Barcelona. Foto: AFP.

De los últimos cinco enfrentamientos entre Barcelona y Real Madrid, el conjunto Culé cosechó cuatro victorias, mientras que el Merengue tan solo una. No se dieron empates entre los equipos más importantes del fútbol español.

La última vez que se vieron las caras fue el pasado 10 de mayo. En esa oportunidad el Culé se impuso 2-0 sobre el Merengue con goles de Marcus Rashford de tiro libre y de Ferrán Torres.