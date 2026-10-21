Real Madrid 0-0 Leipzig en vivo por Champions: Federico Valverde vuelve a jugar de lateral en el Merengue

Real Madrid recibe a Leipzig en el Santiago Bernabéu, desde la hora 16:00, por la tercera fecha de la Fase de liga de la Champions League. Federico Valverde juega de lateral derecho en el elenco que conduce técnicamente José Mourinho.

El Merengue acumula una racha de tres triunfos al hilo y querrá sumar el cuarto para llegar de la mejor forma al clásico con el Barcelona de este domingo en el Camp Nou, a partir de la hora 17:00, por la décima fecha de LaLiga.

Primer tiempo

Fiel a su estilo, Federico Valverde tuvo un par de fuerte cruces por su sector. El capitán uruguayo del Real Madrid volvió a desempeñarse de lateral por derecha mostrando su característico despliegue.

El Merengue avisó con una buena penetración del francés Kylian Mbappé, quien definió ante la salida del arquero Maarten Vandevoordt, aunque su tiro pasó desviado.

Lo que se le viene al Real Madrid

Federico Valverde en Real Madrid. Foto: AFP.

El Merengue también tiene en la cabeza lo que se le avecina el próximo domingo que será el clásico del fútbol español, ya que visita al Barcelona en el Camp Nou —a partir de la hora 17:00— por la décima fecha de LaLiga.

Se trata de un duelo importante en su afán de prenderse de lleno en la pelea por el título más importante del fútbol español. El Merengue se encuentra en la tercera posición de LaLiga con 21 unidades gracias a siete victorias y dos derrotas.

El líder del máximo certamen del fútbol español es el Barcelona con un paso avasallante debido a que tiene puntaje perfecto. Y buscará seguir así ante su clásico rival.