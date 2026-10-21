Liverpool vs. Cerro Largo en vivo por Copa AUF Uruguay: el Negro y el Arachán van por su pasaje a los octavos

Liverpool recibe a Cerro Largo en el Parque Viera, a partir de la hora 16:00, por la Fase 2 de la llave profesional de la Copa AUF Uruguay. El elenco que conduce técnicamente Jorge Fossati viene de superar a Peñarol para adueñarse de la cima del Torneo Clausura.

Bajo ese punto, el Negro de la Cuchilla también tiene un ojo puesto en lo que se le viene el próximo domingo: visita a Nacional en el Gran Parque Central, desde la hora 19:30, por la fecha 12 del último certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026. Se miden el líder contra su escolta, el Bolso, por lo que será un duelo decisivo.

El Arachán no pasa por su mejor momento en el año, ya que acumula una racha de tres encuentros sin ganar y comienza a preocuparse con el tema del descenso a la Segunda División Profesional.

En ese pésimo andar del elenco del interior del país llevó a que cambiara de técnico en varias oportunidades con las salidas de Danielo Núñez e Ignacio Ordóñez, por lo que llevaron a la contratación de Bruno Silva. El exjugador de la selección uruguaya tiene dos encuentros en su haber en los que sumó un empate y una derrota.

De esta manera, Liverpool y Cerro Largo se medirán para poder cerrar su pasaje a los octavos de final de la Copa AUF Uruguay.

Liverpool vs. Cerro Largo

Hora: 16:00.

TV: DSport Uruguay +, Flow y DGO.

Cancha: Parque Viera.

Árbitro: Juan Cianni.

Asistentes: Alberto Píriz, Pablo Álvez.

Cuarto: Federico Modernell.