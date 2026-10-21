Ignacio Ruglio fue crítico con Diego Aguirre: “Está cometiendo errores que no debe cometer; lo vemos nublado”

El presente futbolístico de Peñarol genera preocupación puertas adentro y el propio presidente de la institución, Ignacio Ruglio, no ocultó su malestar por el rendimiento del equipo. El mandatario aurinegro fue autocrítico con el nivel mostrado en los últimos encuentros, apuntó contra algunas decisiones de Diego Aguirre y explicó los motivos por los que la dirigencia decidió respaldar la continuidad del entrenador en la recta final de la temporada.

“Ahora tenemos un problema nosotros muy grande de juego, de actitud, de todo, como para andarme ocupando de eso”, expresó Ruglio al ser consultado por el arbitraje del encuentro entre Nacional y Deportivo Maldonado, que terminó con victoria tricolor por 3-2 en el Gran Parque Central.

El presidente carbonero fue contundente al analizar el momento que atraviesa su equipo y no esquivó la responsabilidad del cuerpo técnico. “Tenemos que ocuparnos más de nosotros, arreglar nuestra casa, que estamos jugando muy mal y estamos teniendo una pésima actitud. El técnico está cometiendo errores que no debe cometer y hay que corregirlos puertas adentro con Diego”, afirmó.

Sin embargo, más allá de los cuestionamientos, Ruglio dejó en claro que la intención es mantener la confianza en el entrenador que lleva casi tres años al frente del equipo.

En ese sentido, expresó: “Hay que trabajar para que a veces sea menos cabezón en algunas decisiones y que entienda que estamos todos acá rodeándolo para verlo campeón a Peñarol y a él a final de año”.

Ruglio explicó por qué Peñarol decidió respaldar a Diego Aguirre

Las declaraciones del presidente llegaron después de una instancia de intercambio entre los dirigentes aurinegros sobre el presente deportivo de la institución y la continuidad del entrenador.

Consultado sobre si los cuestionamientos a Aguirre tenían algún componente político, Ruglio fue categórico: “Motivos deportivos. Fue de una altura el debate de hoy gigantesco”.

El mandatario explicó que, de haber existido intenciones políticas detrás de los cuestionamientos, cualquiera de los dirigentes podría haber impulsado una votación para definir el futuro del entrenador, algo que finalmente no ocurrió.

“Si alguien hubiese tenido un motivo político, lo traía a votación para después salir a decirle a la gente que fue parte del 4 a 7 o del 5 a 6 que votó salir. Y no pasó eso. Todos dijimos que no queda bien, que es muy mala la señal para Peñarol una votación”, aseguró.

Diego Aguirre dirigiendo el partido entre Liverpool y Peñarol por el Torneo Clausura. Foto: Estefanía Leal.

Ruglio también hizo referencia al respaldo que merece Aguirre por sus antecedentes recientes y consideró que una eventual salida a esta altura de la temporada sería perjudicial para la imagen institucional.

“Es muy mala la señal para Peñarol que un técnico que tuvo dos años y diez meses, que nos dio un campeonato increíble, histórico, que ganó de punta a punta, que disputó el otro en la final y que no se nos dio, y que ahora está cuatro puntos arriba de una tabla anual, tenga una votación sobre su continuidad”, reflexionó.

De todas maneras, reconoció que desde la interna del club consideran que el entrenador debe modificar algunos aspectos de su conducción.

“Claramente queremos que Diego cambie algunas cosas, que lo vemos nublado. Claramente queremos ayudarlo, pero también cuando acertó festejamos todos sus aciertos”, concluyó.