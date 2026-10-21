Torreira fue vivo, cabeceó y con complicidad del golero rival inició la remontada de Galatasaray por Champions

Galatasaray pisó fuerte en su visita a Francia: superó 4-2 al Lille para sumar sus primeros tres puntos en la fase de liga de la Champions League. Una de las figuras del conjunto turco fue Lucas Torreira, quien de cabeza colaboró con el gol que significó la remontada visitante.

En el minuto dos en el Estadio Pierre-Mauroy el visitante logró romper la paridad en el tanteador por medio de Yunus Akgün, aunque tan solo le duró cinco minutos porque apareció Soriba Diaoune.

El propio Diaoune volvió a convertir para darle la ventaja al conjunto locatario, aunque a falta de un minuto para que se termine la primera parte apareció Aleksey Batrakov y decretó el 2-2 con el que se fueron al descanso.

En el complemento se dio el momento de Torreira en el encuentro. Tras un tiro de esquina, el volante uruguayo ganó de cabeza para que el golero Berke Özer terminara marcando en su propio arco. De esta manera, Galatasaray nuevamente se puso arriba en el tanteador.

El elenco turco no bajó los brazos y logró estirar su diferencia en el tanteador. Luego de un pase de Barış Alper Yılmaz, el nigeriano Victor Osimhen sacó un potente disparo para el 4-2.

A primera hora, el Como de Italia dio la nota al golear 4-1 al Manchester United. La gran figura del equipo italiano fue el argentino Nicolás Paz, quien convirtió un doblete para lograr una victoria histórica.

Los partidos de segunda hora

Desde la hora 16:00 se disputarán los restantes cuatro partidos: Aston Villa frente a Viking, Brujas contra Lens, Bayern Munich ante Arsenal, Inter de Milán ante el Shakhtar (sin Alan Maturro), el Betis de Facundo Bernal contra Feyenoord, el Real Madrid de Federico Valverde ante Leipzig y el Sporting de Portugal de Maximiliano Araújo y Rodrigo Zalazar se enfrenta a LASK.

