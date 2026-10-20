PSG vs. Barcelona en vivo por Champions: el bicampeón recibe al Culé, quien solo tiene victorias en la temporada

El gran duelo de la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League de este martes lo protagonizarán París Saint Germain (PSG), el vigente bicampeón, ante Barcelona en el Parque de los Príncipes, a partir de la hora 16:00, (ESPN y Disney+).

El elenco de Luis Enrique es uno de los nueve equipos del máximo certamen del fútbol europeo que posee puntaje perfecto. Es por esto que recibirá, tal vez, al mejor conjunto del momento y querrá hacerlo con fin de obtener tres puntos clave para no decaer en las posiciones de la fase de liga de la Champions League.

Barcelona tiene una semana muy particular. Sabe que visita al bicamepón de la Champions League y este domingo disputará el clásico del fútbol español: recibirá al Real Madrid, desde la hora 17:00, en el Camp Nou por la décima fecha de LaLiga de España.

Los dirigidos por Hansi Flick viven un fantástico momento: llevan disputados 11 partidos en la actual temporada y solo cosecharon victorias. En tal sentido están en lo más de LaLiga y buscarán crecer en la Orejona, competición que no ganan desde la edición 2014-2015.