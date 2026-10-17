Lamine Yamal lo empujó y el uruguayo Facundo Bernal reaccionó, le dio un cabezazo que le valió la roja

Barcelona está imparable, ya que sumó su victoria número 11 en 11 partidos disputados al doblegar 5-2 al Betis. Pero se dio una situación singular en ese encuentro y fue la roja del uruguayo Facundo Bernal por un cruce con Lamine Yamal.

Tras el gol de Abde Ezzalzouli que ponía al conjunto verdiblanco a tan solo un gol del empate (3-2), el partido se reanudó con que el local tenía 10 futbolistas por la roja que vio el uruguayo. ¿Y cómo se dio? Por un cruce con el número 10 del conjunto Culé.

Fermín López estaba en el suelo, Lamal estaba cerca de su compañero y Bernal lo empujó porque quiso levantar rápido al número 7 con el fin que se reanudara el juego rápido. El 10 Culé reacción y empujó al exjugador de Defensor Sporting. A partir de ahí comenzó el embrollo.

Lamine Yamal con la pelota ante la marca de Facundo Bernal. Foto: AFP.

Bernal tomó del cuello a Yamal y le aplicó algunos cabezazos. El campeón del mundo en Canadá, México y Estados Unidos 2026 con la selección España se tiró al suelo, por lo que el árbitro resolvió mostrarle la roja al uruguayo y la tarjeta amarilla al futbolista del Barcelona.

¡EXPULSADO BERNAL EN BETIS!



Luego del descuento de Abde, el jugador local vio la roja por este golpe sobre Lamine Yamal en el partido contra Barcelona.#LaLigaEnDSPORTS | #BetisBarça pic.twitter.com/UpCgR3ZkiN — DSPORTS (@DSports) October 17, 2026

El exjugador del Fluminense acumula un total de 10 partidos con la camiseta del Betis entre todas las competencias (LaLiga de España y la Champions League) en su primera temporada en el fútbol europeo con dos amarillas y una roja.

El blaugrana sigue imparable en la actual campaña debido a que solo acumula victorias y está en lo más alto de LaLiga de España con 27 unidades. Los goles de la gran victoria frente a Betis fueron de Lamine Yamal, Rodri, Gabriel Jesús, Eric García y Dani Olmo, mientras que los del local los hicieron Valentín Gómez y Abde Ezzalzouli.

Lo que se le viene al Barcelona

Al elenco que dirige el alemán Hansi Flick se le vienen días muy agitados en las dos competencias más importantes como la Champions League y LaLiga de España. El martes visitará al París Saint Germain en el Parque De Los Príncipes, desde la hora 16:00, por la tercera fecha de la Fase de la Liga de la Orejona.

Y el próximo domingo tendrá el partido más esperado por todo el fútbol español: el clásico frente al Real Madrid de Federico Valverde. Será en el Camp Nou, a partir de la hora 17:00.