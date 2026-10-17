Los jugadores que deben regresar a Nacional tras sus préstamos y cuáles son los casos en stand by

En plena recta final del Torneo Clausura, la gerencia deportiva de Nacional no descuida la planificación de la temporada 2027. El director deportivo Pablo Álvarez ya se contactó con Nahuel “Magia” López para notificarle que están siguiendo su desempeño y que lo esperan en diciembre tras el vencimiento del préstamo en Progreso.

¿Qué otros futbolistas deben retornar a fin de año y cuáles son los casos en stand by? Baltasar Barcia fue cedido a Albion a mitad de año después de un primer semestre irregular donde no pudo afianzarse en el Bolso. Desde entonces no ha encontrado regularidad en el Pionero y resta esperar a lo que resuelva el área deportiva una vez que vuelva. En su momento el club adquirió el 85% de su ficha en U$S700.000 y firmó hasta diciembre del 2028.

En el caso de Agustín Vera, Nacional compró el 50% de su ficha en U$S500.000 y tiene vínculo hasta 2028. Lo cedió a Albion a principio de año y faltan poco más de dos meses para su retorno.

Agustín Vera de Albion ante la marca de Facundo Pérez, de River Plate, por Copa AUF Uruguay. Foto: Albion

Luego hay una serie de jugadores que vencen sus préstamos en diciembre, pero cuyo retorno está en duda porque emigraron con opción de compra o renovación. Exequiel Mereles fue uno de los siete futbolistas relegados por Jorge Bava y pasó a Central Español hasta diciembre, con opción de compra y posibilidad de extender su cesión un año más.

Renzo Sánchez está cedido en Wanderers con opción y el club cedió un 10% de vidriera, la misma modalidad por la que Facundo González pasó a Racing hasta diciembre. Lucas Morales está cedido en Sportivo Luqueño, que tiene la opción de comprarlo. El Bolso evaluará caso por caso para definir qué sucede.

Una de las figuras del Clausura y otros seis futbolistas que terminan sus préstamos en diciembre

Guillermo López, jugando para Deportivo Maldonado ante Boston River por el Apertura 2026. Foto: Deportivo Maldonado

Nahuel “Magia” López es una de las revelaciones del Torneo Clausura y, aunque su equipo pelea por sostener la categoría, él se destaca como uno de los máximos goleadores de este certamen con seis tantos, la misma cantidad que Luciano Cosentino.

Destaca por su velocidad y el desequilibrio en el uno contra uno en un puesto de extremo donde Nacional careció de funcionamiento en el primer semestre.

Nahuel López celebra el gol agónico de Progreso ante Boston River por el Torneo Clausura. Foto: @ProgresoOficial.

Además de su caso, hay otros futbolistas que vencen sus préstamos: Guillermo López, con actualidad en Deportivo Maldonado, Lautaro Vázquez (Boston River), Nicolás Ramos (Cerro Largo), Rodrigo Mederos y Tiago Rijo (Cerro) y Facundo Domínguez (Juventud).

De la puja de Nacional por Baltasar Barcia a su salida a préstamo por un nivel irregular

Baltasar Barcia arribó a Nacional a principio de la temporada 2026 luego de una puja con Peñarol para comprarle su ficha a Independiente. Jadson Viera lo pidió tras dirigirlo en Boston River, pero él no pudo afianzarse al igual que sucedió con Jorge Bava. En el Bolso jugó 1248 minutos repartidos en 24 juegos. Convirtió un gol. Se fue cedido para Albion a mitad de año.

Agustín Vera, un jugador con proyección que viene sumando rodaje con Albion

Agustín Vera fue una de las jóvenes promesas en las que invirtió el tricolor a principio de año tomando en cuenta una oportunidad de mercado y su proyección a futuro. Llegó al Pionero en febrero y desde entonces registra 1423 minutos jugados en un total de 25 partidos. Tiene un gol y cuatro asistencias concedidas hasta el momento.

Lucas Morales, de su tercera cesión a la opción de compra que tiene Sportivo Luqueño

Lucas Morales transita su tercera cesión desde que es futbolista de Nacional. Primero jugó a préstamo en Wanderers, luego en Olimpia de Paraguay y hoy representa a un equipo del mismo país: Sportivo Luqueño. En la actual campaña tiene un total de 767 minutos repartidos en 10 encuentros. Suma dos goles y dos asistencias.

Exequiel Mereles, del primer semestre adverso a un presente irregular en Central Español

Exequiel Mereles no pudo tener continuidad en un primer semestre donde Nacional atravesó una seguidilla adversa que le costó los despidos de dos entrenadores. Desde su llegada a Central Español tiene 398 minutos jugados que se reparten en 13 partidos, donde dio una asistencia. El palermitano tiene la opción de renovarle.