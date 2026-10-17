“Peñarol no puede seguir gobernado ni por Ruglio ni por Damiani”: Evaristo González le pidió el voto al socio

Cada vez falta menos para las elecciones en Peñarol y los candidatos comienzan a mostrarse con la meta de poder llegarle al socio Mirasol. En esta oportunidad, Evaristo González utilizó sus redes sociales para marcar su postura dejando en claro que la institución aurinegra no puede seguir siendo gobernada “ni por Ignacio Ruglio ni por Juan Pedro Damiani”.

González, actual consejero de Peñarol y candidato por la Lista 21 en las próximas elecciones, le habló al socio al que le agradeció el voto que le dio en 2023. “En estos años, sé que muchos de ustedes están conformes con mi desempeño, pero muchos otros no. Lo entiendo. Y a esos les pido disculpas si no colmé sus expectativas”, señaló.

“Pero créanme: es desgastante convivir con este modelo de gestión. Uno trabaja durohasta donde puede, y cualquiera dentro del club puede certificar que mi trabajo y esfuerzo es intachable. La parte complicada es tener que soportar mentiras y horrores, un día tras otro, y sentirse cómplice y culpable por no poder revertirlo, o tener que callar continuamente estas situaciones”, añadió.

“Les soy sincero: no puedo prometerles que mi forma de ser cambie. No es mi fuerte ser políticamente correcto y siempre elijo el camino de ser honesto conmigo mismo y con Uds”, sentenció el directivo.

A su vez, agregó: “Y así voy a ser siempre. Cuando las cosas se hacen bien, se felicita. Y cuando están mal, se denuncian. Lo mismo espero de mis compañeros si me toca ganar en diciembre”.

González remarcó que “en estas elecciones, el objetivo es claro: Peñarol no puede seguir gobernado nuevamente ni por Ignacio Ruglio, ni por Juan Pedro Damiani”. “Mis propuestas y mi plan de gobierno se mantienen, con lógicas modificaciones, desde el presentado en 2020. Se lo transmitiremos nuevamente a los socios de todas las formas que podamos”, resumió.

Ignacio Ruglio y Juan Pedro Damiani, presidente actual y expresidente de Peñarol, respectivamente. Foto: Archivo El País.

“Para mi sería muy fácil decir que ya luché mucho contra estas tristes gestiones, que perdí la contienda y volver a mis conocidas actividades laborales en el ámbito privado; pero no me lo podría perdonar”, explicó.

“Así que vamos una vez más, porque las batallas están para darlas”, sostuvo y concluyó con lo siguiente: “Te pido tu voto una vez más. Somos la tercera corriente marcada, sin estar contaminada con suspicacias y disparates relacionados a los dos presidenciables más renombrados”.

Más de 5000 de ustedes me dieron su voto en 2023, pero no pudimos lograr el objetivo.



En estos años, se que muchos de ustedes están conformes con mi desempeño, pero muchos otros no.



Lo entiendo. Y a esos les pido disculpas si no colmé sus expectativas.



Pero creanme: es… — Evaristo González (@EvaristoXXI) October 17, 2026

Cuándo serían las elecciones en Peñarol

El pasado martes se llevó a cabo el Consejo Directivo de Peñarol en el Palacio Gastón Güelfi, se esperaba que se estableciera la fecha final para las elecciones del club carbonero. Sin embargo, eso no ocurrió y se espera se designe más adelante.

Hay dos posibilidades sobre la mesa para que se realicen las elecciones aurinegras: el sábado 5 o el sábado 12 de diciembre.