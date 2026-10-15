Pato Sánchez sobre el pase de Nico de la Cruz a Peñarol: "Me ilusioné mucho, espero que pueda cumplir su sueño"

Nicolás de la Cruz acaparó la atención de la agenda deportiva durante algunos días del mercado de pases de invierno por si posible llegada a Peñarol, que estuvo muy cerca pero finalmente no se concretó. El Carbonero avanzó en silencio por el volante uruguayo del Flamengo, pero no lograron cerrar el acuerdo con todas las partes involucradas antes del cierre del período de pases.

Sobre ese rumor opinó este jueves su hermano Carlos Sánchez, futbolista de Rentistas que precisamente esta noche enfrentará a Nacional por Copa AUF Uruguay, y admitió que le generó mucha ilusión.

"Si obvio, me ilusioné mucho, hablaba con él todos los días, lastimosamente no se dio pero están las puertas abiertas así que esperemos que en cualquier momento pueda cumplir su sueño", reconoció el Pato Sánchez en diálogo con el programa Minuto 1 (Carve Deportiva).

En la misma línea, comentó que estuvo al tanto de todo el proceso de negociaciones, pero no quiso incidir en la decisión final de su hermano menor: "Él me comentaba todo y yo la verdad apoyaba pero no insistía mucho en lo que él pueda hacer, sí me ponía feliz porque él iba a estar más cerca, pero bueno no se dio y esperemos que alguna vez se dé".

Nicolás de la Cruz en el partido entre Uruguay y Arabia Saudita. Foto: AFP

La negociación de Nicolás de la Cruz con Peñarol

El 7 de agosto, el grupo Faro Sport sacó un comunicado en el que señala que las negociaciones para que Nicolás de la Cruz se convierta en nuevo jugador de Peñarol se cayeron. "La operación no se podrá concretar en este momento", establece el texto, aunque directivos Mirasoles le dijeron a Ovación que aún no están cerradas las negociaciones.

Faro Sport agradeció a Peñarol y "a los dirigentes Marcelo Solomita y Fernando Jacobo por su esfuerzo incansable, su cercanía y su calidad humana en cada etapa de este proceso de trabajo conjunto".

"Desde Faro, hemos actuado procurando resguardar los mejores intereses de Nicolás y, a la vez, realizando un gran esfuerzo para que esta incorporación pudiera concretarse", establece el comunicado.

"Debemos subrayar que las partes involucradas trabajaron intensamente y aunaron esfuerzos con la firme voluntad de alcanzar un entendimiento. Agradecemos mucho las muestras de afecto e interés recibidas, y le deseamos al Club Atlético Peñarol el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos deportivos e institucionales", concluyeron.