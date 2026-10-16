Liverpool recupera tres delanteros para enfrentar a Peñarol: el alivio de Fossati tras una semana de preocupación

El panorama cambió radicalmente para Jorge Fossati en Liverpool a pocos días de uno de los partidos más importantes de la recta final del Torneo Clausura. Después de una semana marcada por la preocupación debido a las lesiones de sus delanteros, el entrenador negriazul recibió buenas noticias desde la sanidad y podrá contar con tres futbolistas que hasta hace algunos días estaban en duda para enfrentar a Peñarol.

Liverpool recibirá al aurinegro este domingo 18 de octubre, desde las 18:30 horas en el Parque Viera, por la undécima fecha del Torneo Clausura, en un enfrentamiento directo entre dos equipos que están peleando por quedarse con el título. El encuentro será arbitrado por Esteban Ostojich.

La principal novedad pasa por Thiago Brizuela, quien recibió el alta médica luego de sufrir una particular lesión ocular que había generado preocupación en el cuerpo técnico. El futbolista recibió un pelotazo en uno de sus ojos durante el encuentro frente a Progreso, correspondiente a la novena fecha, que le provocó un traumatismo y un sangrado interno.

Desde la sanidad de Liverpool habían explicado a Ovación que el delantero sufrió un hifema, una acumulación de sangre en la parte anterior del ojo, y que su recuperación dependía de los controles realizados por un oftalmólogo.

A comienzos de esta semana, el sangrado estaba prácticamente reabsorbido, pero Brizuela todavía no tenía autorización para realizar ejercicios de alto impacto. Incluso, desde el cuerpo médico habían señalado que no podían establecer una fecha concreta para su regreso.

Sin embargo, la evolución favorable permitió que finalmente recibiera el alta médica y quedara nuevamente a disposición de Fossati, una noticia especialmente importante por las dificultades que atravesaba el entrenador para conformar su ofensiva.

Ruben Bentancourt con la pelota ante la marca de Damián Suárez en el partido entre Liverpool y Cerro. Foto: Ignacio Sánchez.

Bentancourt y Machado también están a la orden

Las buenas noticias para Liverpool no terminan con la recuperación de Brizuela. Otros dos futbolistas que estaban en duda por diferentes problemas físicos también quedaron a disposición del entrenador para el encuentro frente a Peñarol.

Uno de ellos es Rubén Bentancourt, quien había sufrido un pequeño desgarro durante la semana previa al enfrentamiento con Deportivo Maldonado, correspondiente a la décima fecha del campeonato.

La lesión lo había dejado fuera de las última convocatoria, pero el delantero logró recuperarse y estará a la orden para el compromiso del domingo.

Una situación similar atraviesa Renzo Machado, quien llevaba prácticamente un mes alejado de las canchas luego de lesionarse frente a Montevideo City Torque, durante la sexta fecha del Clausura, en el Estadio Charrúa.

En aquella oportunidad, Fossati había manifestado su malestar por las condiciones del campo de juego y había vinculado la lesión del atacante con las características del césped del escenario.

Ahora, después de varias semanas de recuperación, Machado también está nuevamente disponible, por lo que el entrenador recupera una alternativa importante para conformar el ataque.

Renzo Machado disputa la pelota en el partido entre Liverpool e Independiente Medellín por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

Facundo Barceló, la única baja confirmada

En contrapartida, Facundo Barceló es el único delantero que está descartado para enfrentar a Peñarol.

El atacante sufrió un desgarro durante el último compromiso frente a Deportivo Maldonado, partido en el que había comenzado como titular, pero debió abandonar el campo de juego cuando apenas transcurrían 20 minutos.

La lesión lo dejó automáticamente fuera de consideración para el encuentro del domingo y Fossati deberá buscar otras alternativas para reemplazarlo.

De todas maneras, el panorama actual es considerablemente más alentador que el de comienzos de semana. Liverpool pasó de tener cuatro delanteros comprometidos físicamente a recuperar tres de ellos para un partido determinante.