La atípica lesión de Thiago Brizuela: sufrió un sangrado ocular, no tiene fecha de regreso y preocupa a Liverpool

Liverpool se prepara para uno de los partidos más importantes de la recta final del Torneo Clausura. El próximo domingo enfrentará a Peñarol en un duelo directo por los primeros puestos de la tabla de posiciones, pero Jorge Fossati tiene un problema importante para conformar el ataque debido a las lesiones de varios de sus delanteros.

Uno de los casos más particulares es el de Thiago Brizuela, quien sufrió una atípica lesión ocular durante la novena fecha del campeonato y todavía no tiene una fecha estimada para regresar a las canchas. El futbolista recibió un pelotazo en uno de sus ojos que le provocó un traumatismo y un sangrado interno que requiere un seguimiento especializado.

Desde la sanidad de Liverpool explicaron a Ovación los detalles de la lesión y cómo viene evolucionando el delantero.

"Tuvo un traumatismo ocular por un pelotazo que le generó un sangrado en la cavidad anterior del ojo. Ese sangrado técnicamente se llama hifema", explicaron.

El hifema es una acumulación de sangre en la cámara anterior del ojo, ubicada entre la córnea y el iris, que puede producirse como consecuencia de un golpe y requiere controles oftalmológicos para evitar complicaciones.

A pesar de la particularidad de la lesión, la recuperación del futbolista viene siendo favorable y el sangrado está prácticamente solucionado. Sin embargo, todavía no recibió el alta médica y tiene prohibido realizar actividad física de alto impacto, lo que impide su regreso a los entrenamientos con normalidad.

"Viene evolucionando bien, ya está prácticamente reabsorbido el sangrado, solucionado. Está haciendo algún trabajo diferenciado, pero todavía no tenemos el alta del oftalmólogo", detallaron desde la sanidad negriazul.

Facundo Barceló festeja su gol para Liverpool ante Colón por Copa AUF Uruguay. Foto: AUF

La principal incertidumbre pasa por los plazos de recuperación, ya que a diferencia de otras lesiones habituales en el fútbol, en este caso el regreso a la actividad depende exclusivamente de la evolución ocular y de la autorización del especialista.

"En cuanto al tiempo, no lo sabemos. Nos tenemos que basar en lo que nos dice el oftalmólogo y en realidad es según la evolución. Él ha venido con muy buena evolución y esta semana lo va a evaluar de vuelta", señalaron.

Además, desde el cuerpo médico explicaron cuáles son las actividades que actualmente tiene permitidas el delantero y qué sucederá en los próximos días.

"Todavía no puede hacer actividad de alto impacto. Está haciendo algo muy liviano, pero esta semana, cuando lo lleve al oftalmólogo, vamos a tener una noción más acabada", agregaron.

De esta manera, Brizuela permanece a la espera de una nueva evaluación oftalmológica que permita determinar los próximos pasos de su recuperación. Por el momento, no hay certezas sobre cuándo podrá volver a entrenar con normalidad.

El dolor de cabeza de Fossati: Liverpool tiene a cuatro delanteros complicados para enfrentar a Peñarol

La situación de Brizuela no es un caso aislado en Liverpool. Por el contrario, su ausencia se suma a otros tres delanteros que atraviesan diferentes problemas físicos, lo que representa una preocupación importante para Jorge Fossati en la previa de un encuentro decisivo por el Torneo Clausura.

El primero en quedar al margen fue Renzo Machado, quien sufrió una lesión hace prácticamente un mes, durante el partido frente a Montevideo City Torque correspondiente a la sexta fecha del campeonato, disputado en el Estadio Charrúa.

El delantero está en duda para el próximo encuentro y el propio Fossati llegó a vincular públicamente aquella lesión con las características del césped del escenario donde se disputó el partido.

A esta baja se sumó la situación de Ruben Bentancourt, quien durante la semana previa al encuentro frente a Deportivo Maldonado sintió una molestia muscular que posteriormente fue confirmado como un desgarro.

Por si fuera poco, Liverpool sufrió un nuevo contratiempo en su último compromiso. Facundo Barceló fue elegido como titular frente a Deportivo Maldonado, pero apenas pudo disputar 20 minutos. El atacante sintió una molestia física y debió abandonar el campo de juego, aumentando las preocupaciones del cuerpo técnico.

Rubén Bentancourt defendido por Francisco Ginella en el partido entre Liverpool y Albion por el Torneo Clausura. Foto: Leonardo Mainé.

De esta manera, Fossati tiene a cuatro futbolistas de ataque comprometidos físicamente y deberá esperar la evolución de Renzo Machado para saber con qué alternativas contará el próximo domingo.

El panorama se presenta en un momento determinante del campeonato. Montevideo City Torque lidera el Clausura con 22 puntos, Liverpool aparece segundo con 21 y Peñarol y Nacional lo siguen con 20 unidades cada uno, con mejor diferencia de goles para el aurinegro.

El negriazul está a un solo punto de la cima y recibirá a un rival directo en la pelea por el título, pero antes Fossati deberá resolver un problema que se ha transformado en una de sus principales preocupaciones: la falta de delanteros disponibles para afrontar uno de los encuentros más importantes del campeonato.