Liverpool fijo precios elevados para recibir a los hinchas de Peñarol en el Parque Viera por el Clausura

Peñarol jugará este domingo a las 18:30 horas un partido fundamental en sus aspiraciones por quedarse con la Tabla Anual, al visitar a Liverpool en el Parque Alfredo Víctor Viera. El negriazul, que pelea por acceder a las finales vía Torneo Clausura, colocó precios elevados para recibir a los hinchas aurinegros.

El equipo de la Cuchilla decidió cobrar a los Carboneros $790 para la cabecera y $1.000 para la tribuna lateral. La tribuna oficial será para los hinchas locales, que para ingresar deben abonar las entradas a $300, mientras que los socios podrán canjear sus tickets sin costo. Los boletos pueden adquirirse a través de la web cobraticket.uy.

El Carbonero buscará en dicho encuentro defender su ventaja de cuatro puntos que le lleva a Deportivo Maldonado en la Anual, mientras que el negriazul llega a la fecha a un punto de Montevideo City Torque en el Clausura.

El Mirasol visitó dos veces el Viera este año por la Copa de la Liga AUF, donde venció 1-0 a Racing y perdió por penales ante Boston River, luego de igualar 2-2. En el recinto de Wanderers no pierde desde el 8 de junio, cuando el Bohemio lo derrotó por 2-0.

Por su parte, Liverpool no pierde por Liga AUF Uruguaya desde el 12 julio en el escenario donde ofició de local esta temporada. Aquella ocasión cayó 2-1 ante Cerro, de ahí en más jugó seis partidos en el Vieran, con cuatro victorias y dos empates. Por Copa AUF Uruguay fue superado por Boston River 1-0.

Esta temporada tuvo dos enfrentamientos entre ambos en el Campeón del Siglo. El negriazul se quedó con el del Clausura por 2-0, con goles de Rubén Bentancourt y Martín Rabuñal, mientras que Peñarol ganó el del Intermedio, con festejos de Jesús Trindade y Nicolás Fernández. Federico Martínez anotó el descuento del equipo de la Cuchilla.