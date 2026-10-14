Freddy García presentó la estructura con la que pretende conducir Peñarol: Coito y Welker entre los elegidos

Freddy García presentó oficialmente al equipo de trabajo que lo acompañará en su candidatura a la presidencia de Peñarol. El encuentro se desarrolló este miércoles en el Hotel Radisson de Montevideo, donde el referente de la lista 1414 expuso parte de su proyecto para el club aurinegro, con especial énfasis en las personas que estarán al frente de las diferentes áreas de la institución.

Ovación estuvo presente en la actividad, que tuvo como eje central la presentación de una estructura de trabajo con nombres vinculados al fútbol, la preparación física, la formación de juveniles y la gestión institucional.

Lejos de concentrar la presentación únicamente en su figura, García apostó a mostrar el equipo con el que pretende conducir los destinos del club, destacando la importancia de contar con referentes específicos para cada sector.

Entre los nombres más reconocidos aparece Fabián Coito, entrenador de extensa trayectoria en las selecciones juveniles de Uruguay, quien fue presentado como responsable del área de formativas y juveniles. Su incorporación representa una de las principales apuestas del proyecto en materia de desarrollo de futbolistas.

Edgar Welker en la presentación de Freddy García Foto: Leonardo Mainé

Otro de los nombres destacados es el de José "Pepe" Herrera, exfutbolista de Peñarol y reconocido por su trayectoria en el fútbol uruguayo e internacional. El exjugador tendrá a su cargo el área de estrategia deportiva, uno de los sectores centrales dentro de la estructura presentada por García.

En materia institucional, la propuesta incluye a Edgar Welker, exdirigente aurinegro, quien ocuparía el rol de consultor institucional. Su función estará especialmente orientada a trabajar en la recuperación y el fortalecimiento de los vínculos de Peñarol con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Por su parte, el profesor Alejandro Valenzuela fue presentado como responsable de la preparación física. El reconocido profesional, con una extensa trayectoria vinculada al fútbol, fue uno de los protagonistas de la jornada y tuvo a su cargo el cierre de la presentación.

Los otros integrantes del equipo de Freddy García

Además de los nombres vinculados directamente al fútbol, el candidato de la lista 1414 presentó a los responsables de otras áreas que considera fundamentales para el funcionamiento de Peñarol.

En el sector de economía y finanzas estará el contador Juan Carlos Herrera, mientras que José Pedro Malet fue anunciado como el responsable del básquetbol aurinegro.

A su vez, Javier "Gitano" Fornaro estará vinculado al área de seguridad institucional, completando así la estructura de ocho nombres presentada durante la actividad.

La intención de García es contar con un equipo de trabajo que abarque tanto los aspectos deportivos como los económicos e institucionales, con responsabilidades definidas para cada uno de sus integrantes.

El equipo de Freddy García en su presentación Foto: Leonardo Mainé

El mensaje de Alejandro Valenzuela para cerrar la presentación

Uno de los momentos destacados de la jornada llegó sobre el final, cuando Alejandro Valenzuela tomó la palabra ante los presentes.

El preparador físico fue el encargado de cerrar la actividad con un mensaje de motivación dirigido tanto a quienes participaron del encuentro como al propio Freddy García, en una intervención que buscó transmitir entusiasmo y respaldo al proyecto presentado.

De esta manera, García dio a conocer públicamente a buena parte de las personas con las que pretende trabajar en caso de llegar a la presidencia de Peñarol, apostando a una estructura que combina exfutbolistas, profesionales del deporte y figuras con experiencia en la gestión institucional.