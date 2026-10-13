El Chino Lasalvia arrancó su campaña para ser presidente de Peñarol: "Hasta que todo sea como lo soñamos"

A dos semanas de anunciar que se presentaría como candidato a presidente de Peñarol, Edgardo Lasalvia dio este martes un nuevo paso en su campaña electoral con la publicación de "14 compromisos" que marcarían el rumbo de la gestión que pretende encabezar en el club.

El representante de futbolistas uruguayos, vinculado principalmente a jugadores de las formativas aurinegras, confirmó días atrás que liderará la lista 14 junto a Diego Benech para las elecciones que se celebrarán el primer o segundo sábado de diciembre.

"Nos cansamos, el hincha se merece el respeto de la transparencia", había declarado al anunciar su candidatura. Ahora, bajo el lema "Hasta que todo sea como lo soñamos", presentó una serie de propuestas que abarcan distintas áreas de la institución, aunque sin profundizar en los detalles de su eventual implementación.

En materia deportiva, Lasalvia plantea un plan de captación de futbolistas desde los seis años, una reformulación de la formación juvenil y un trabajo orientado a que los jugadores de las divisiones formativas estén preparados para convertirse en opciones reales para el primer equipo. También incluyó la formación integral de los juveniles, con énfasis en el desarrollo de las personas más allá de lo futbolístico.

En el plano institucional, sus compromisos contemplan la publicación de balances y la realización de auditorías externas, además de una política de ventas de futbolistas que permita mantener los beneficios económicos para el club. Otro de los puntos refiere al vínculo con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), con una propuesta de retomar el diálogo y el respeto en la relación entre ambas partes.

La seguridad en los partidos, el desarrollo del fútbol femenino, el apoyo a las demás disciplinas deportivas y la incorporación de beneficios para los socios también forman parte de los 14 puntos. En este último aspecto, el candidato mencionó la posibilidad de implementar el voto digital.

La infraestructura aparece en otro de los compromisos, que reúne la idea de avanzar hacia el estadio que sueñan los hinchas y desarrollar una Ciudad Deportiva. A su vez, Lasalvia propone proyectar a Peñarol en el exterior mediante giras, la presencia de sus glorias y el merchandising, además de impulsar una aplicación, generar contenidos y avanzar en el streaming.

Por el momento, los 14 compromisos funcionan como una presentación general de las áreas que el candidato pretende abordar si llega a la presidencia, sin especificaciones sobre plazos, costos ni mecanismos concretos para llevar adelante las iniciativas.