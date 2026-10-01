El Chino Lasalvia confirmó que se presentará a las elecciones de Peñarol por la lista 14: "Nos cansamos"

Edgardo Lasalvia anunció públicamente que será parte de las elecciones de Peñarol a fin de año. Si bien no confirmó, ni negó si encabezará la fórmula, dio a conocer que integrará la lista 14 junto a Diego Benech.

La información la brindó Sport 890 durante la transmisión del partido entre Montevideo City Torque y Peñarol, donde el representante afirmó: "Nos cansamos, el hincha se merece el respeto de la transparencia".

Confirmó que está intentando convencer a Juan Lestido de integrar la fórmula y cargó contra todos los integrantes de la actual directiva. "Si fuiste perro y tuviste collar o no pudiste hacerlo te tenés que ir", dijo respecto a Evaristo González, que integró seis años la directiva y con quien fue contundente: "No podés ser complice de lo que se hizo mal, no lo vamos a permitir más".

Además declaró que dejará la representación de jugadores. "Dinero para comer tengo, se la voy a ceder a Damián González, que es mi amigo del alma, mis 12 jugadores, a los demás les voy a dar un abrazo y decir 'hasta acá llegué'.

"Como estoy bien económicamente y bien de la cabeza, mi tema con la adicción viene muy bien, quiero blanquear mirar para adentro y decirle en la cara a tres o cuatro dirigentes que se llenan la boca, que yo sé las cagadas que se mandaron, que hicieron muchas cosas bien también y que va a depender de ellos una vez que se sinceren una vez que les muestre y les diga en la cara lo que sé", expresó respecto a su intención para ingresar a la directiva de Peñarol y expresó que "se terminó el cumpleaños" en el club.

Consultado por si encabezará la fórmula expresó que "no hay uno o dos, esto es Peñarol". "Yo no tengo ego", expresó y declaró su necesidad de estar en la directiva. Dijo que su intención es "cambiar lo que es Peñarol", afirmó que "es un gigante dormido, que genera mucho dinero", pero que no sabe a donde va.

Consultado si va a jugar fuerte retrucó: "Si no, no juego", pero declaró no ser "ni un ortiba, ni un alcahuete", sino que su intención es hacerlo "dentro del club". "Yo lo voy a hacer puertas adentro del club, le voy a dar la oportunidad al que se equivocó que lo admita, tenga dignidad y se vaya tranquilo para la casa y el que se quiera quedar se va a tener que quedar con todas las cartas arriba de la mesa", expresó.

Por último declaró que si no puede accionar en el club: "Pateo la puerta, me voy y le digo al socio porque me voy, porque gente se apropió del club". "Nadie es dueño de Peñarol, es de todos lo que lo amamos", concluyó.