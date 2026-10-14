Peñarol fortalece su estructura de seguridad institucional con la llegada de Gustavo de los Santos

Peñarol informó que Gustavo de los Santos asumió "la responsabilidad y el liderazgo de la Seguridad Institucional del Club, con competencia sobre todas sus instalaciones y sobre los dispositivos de seguridad vinculados a los espectáculos deportivos de fútbol y básquetbol". Esto se dio a que el club buscaba fortalecer y profesionalizar la gestión institucional priorizando la prevención, cuidado de las personas y protecciones de las instalaciones.

El club comunicó que la "adopción de medidas" se da "como consecuencia de los hechos de violencia ocurridos luego del partido clásico". Tras los hechos de público conocimiento decidió sumar "un profesional de singular trayectoria a su equipo de colaboradores especializados".

Peñarol destaca sus más de 30 años de trayectoria en la Policía Uruguaya, donde desempeñó funciones de conducción, dirección y administración en distintas áreas del Ministerio del Interior. Destaca además su desempeño como subdirector nacional del INR, como director de Administración de la Jefatura de Policía de Paysandú, y como director de unidades del INR, incluyendo Las Rosas en Maldonado, y la Unidad 4 de Santiago Vázquez, en Montevideo.

"Su experiencia en conducción de equipos, administración de recursos humanos, logísticos, planificación, gestión de proyectos y elaboración de informes de gestión, constituye un aporte relevante para el desarrollo de esta nueva etapa de la seguridad institucional", expresa el club aurinegro y contó que trabajará junto a Carlos Correa que trabaja hace muchos años vinculado a la seguridad del Mirasol.

Peñarol expresa que de los Santos "liderará la relación institucional con el Ministerio del Interior y promoverá un esquema de trabajo colaborativo y permanente con las autoridades competentes, procurando fortalecer el intercambio de información, la coordinación preventiva y la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo".

El club contó que "ejecutará un conjunto de medidas orientadas a fortalecer la prevención, mejorar los controles, modernizar los recursos disponibles y consolidar una política de seguridad integral para toda la institución".

Además el Carbonero expresa que implementará un sistema integral de videovigilancia, avanzando hacia un Centro de Monitoreo que permita supervisar "sectores críticos" en todas las dependencias del club. Fortalecerá los controles de acceso "procurando una circulación más segura y ordenada".

Agrega el uso exclusivo del estacionamiento B, retirando los parrilleros y se cerrará el predio con un tejido perimetral para impedir la libre circulación de personas. Reforzará la protección perimetral para "dificultar los ingresos no autorizados. De esta manera se hará un cerramiento en los alrededores de las tribunas Cataldi, Güelfi y Damiani, evitando la visión desde fuera del Campeón del Siglo.

También se buscará "formalizar procedimientos para los ingresos fuera de los días del partido, las actividades extraordinarias y la supervisión del personal de seguridad". Bajo esta línea se intentará consolidar el trabajo con el Ministerio del interior y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

"Este conjunto de medidas constituye el plan de trabajo que será ejecutado en el marco de la nueva estructura de Seguridad Institucional, con el objetivo de consolidar procedimientos, mejorar la capacidad de prevención y fortalecer la protección de las personas y del patrimonio del Club. Peñarol reafirma así su compromiso con una seguridad profesional, preventiva y coordinada, que funcione durante todo el año y no exclusivamente en los días de partido", concluye la instución aurinegra.