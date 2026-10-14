Elecciones en Peñarol: se retrasó una semana la decisión final de la fecha luego del Consejo Directivo

Peñarol decidió en Consejo Ejecutivo postergar una semana la definición de la fecha final de las elecciones del club en diciembre de este año. El 5 y 12 de dicho mes son las dos opciones.

La decisión definitiva se tomará en el el martes 20, dejando fijado entonces el proceso eleccionario a menos de dos meses que se lleve a cabo. Las fechas optativas se deducen del abanico del calendario que se baraja en el estatuto, sumándose a las ya mencionadas el 21 y 28 de noviembre.

Estas últimas no pueden ser utilizadas al coincidir con los fines de semana de las elecciones del BPS y la final de la Copa Libertadores que se jugará en el Estadio Centenario. Sin embargo las otras opciones están en veremos por el debut del equipo de básquetbol en la Basketball Champions League Americas.

Si bien el calendario de la competición continental aún no está confirmado, puede deducirse que se produzca el estreno el fin de semana del 12 porque todas las ediciones del torneo pos pandemia comenzaron esa semana. Lo cierto es que según supo Ovación, el Carbonero oficiaría como local en la última ventana en una sede que organizará en conjunto con Aguada, pero es cierto que aunque el debut sea como visitante, podría llevarse la atención de la gente e incluso algún socio que decide acompañar al Mirasol que puede tener una accesible visita a Buenos Aires, donde oficia de local Ferro.

Cuando faltan dos meses para las elecciones en Peñarol ya son siete los candidatos confirmados y un octavo del oficialismo que, ante la incógnita sobre la postulación o no de Ignacio Ruglio, todavía no tiene nombre propio.

Juan Pedro Damiani, Carlos Lazzarino, Evaristo González, Edgardo Lasalvia, Santiago Sánchez, Pablo Schiavi y Freddy García son quienes anunciaron públicamente que son candidatos a presidente del Carbonero. La elección será en formato presencial en el Palacio Peñarol, tal cual fue la que se realizó en 2023 y ganó Ruglio por segunda vez.