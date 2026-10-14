Peñarol presentó las camisetas para la temporada 26-27 de la LUB con un homenaje especial a su primer título

Peñarol presentó las camisetas para la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-27 en una ingeniosa presentación en un bar, con la participación de sus tres máximos exponentes, Emiliano Serres, Nicola Pomoli y Santiago Vescovi.

El spot comienza reflejando las ganas del plantel de ir por la defensa de la corona, cuando un grupo de hinchas en una mesa recuerda lo que fue la conquista en las finales ante Aguada. El capitán hace acto de presencia preguntando a los Carboneros si se van a seguir quedando con el logro del año pasado.

"Es hora de hablar de la Liga que viene", dice el fraybentino y presenta la indumentaria titular en un plato. Una camiseta rayada distinta a lo que habitualmente propone el Mirasol, amarilla con una franja vertical negra.

Pomoli es el encargado de presentar la alternativa. "Para hacer la nueva, volvimos a la primera, la de la primera estrella", cuenta el ex Instituto, que sirve una indumentaria a finas rayas horizontales amarillas, con el negro como predominante. La imagen muestra a color aquellas fotos a blanco y negro del plantel que alzó la copa en 1944. "Un homenaje a nuestros orígenes, con las franjas horizontales que marcaron el comienzo de nuestra historia", señala Peñarol a través de sus redes oficiales.

De la primera estrella al presente. ⭐



Un homenaje a nuestros orígenes, con las franjas horizontales que marcaron el comienzo de nuestra historia.



Nuestra camiseta alternativa para la LUB 2026/27. pic.twitter.com/1OBzJSHu8x — PEÑAROL | Basketball (@BasketCAPuy) October 14, 2026

Vescovi hace acto presencia para responder a Serres que pide cerrar la mesa 7. "La 7 ya está, vamos por la octava", dice el MVP del torneo anterior. Luego la presentación concluye con los jugadores vistiendo la nueva indumentaria.

Es hora de hablar de la que se viene.⏳ https://t.co/nrp8Ch1h7T — PEÑAROL | Basketball (@BasketCAPuy) October 14, 2026

La temporada para el Mirasol comenzará el lunes en el Cr. Osvaldo Dohir donde visitará a Urunday Universitario a las 22:00 horas y seguirá recién el lunes 26 en el Juan Francisco Canil, donde también jugará de visitante ante Malvín a la misma hora.

Además comenzará en diciembre su participación en la Basketball Champions League Americas en un grupo que comparte junto a Ferro, de Argentina, y Minas Tênis, de Brasil, aunque aún el torneo no confirmó los detalles finales de su calendario.