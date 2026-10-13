La Liga Uruguaya de Básquetbol fijó sus primeras tres fechas: todos los encuentros por TV y un partido matutino
El torneo tendrá el partido entre Defensor Sporting y Goes como salto inicial, mientras que la primera se cerrará con un estelar choque entre Nacional y Aguada.
Se definieron los detalles de las primeras tres fechas de la Liga Uruguaya de Básquetbol que traerá horarios novedosos esta temporada con el objetivo de que todos los partidos sean televisados.
La primera fecha se compactará en dos días. Defensor Sporting vs. Goes dará el salto inicial a la competición en Welcome, el lunes a las 18:00 horas, seguido de Biguá ante Hebraica Macabi (20:00) y a última hora (22:00) jugarán Urunday Univesitario y Peñarol. La Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) aclara que los horarios de fijación de los partidos de segunda y tercera hora dependerán de a que hora termine el juego anterior.
El martes Larrañaga jugará frente a Unión Atlética a las 18:00, Malvín y Atenas se medirán a las 20:00, mientras que a las 22:00 se enfrentarán el partido destacado de la fecha Nacional y Aguada en el Polideportivo del Gran Parque Central —sin público— a las 22:00 horas.
La segunda tendrá dos partidos el jueves y dos el viernes, con la novedad de que Larrañaga jugará como local el sábado 24 a las 11:00 horas. El partido entre Peñarol y Defensor Sporting quedará postergado por la participación del Fusionado en la Liga Sudamericana de Básquetbol. El equipo de Gonzalo Brea también postergará su partido de la tercera fecha ante Hebraica Macabi.
Por las días de juego que maneja la FUBB maneja, es muy probable que el clásico en el Palacio entre Peñarol y Nacional se postergue por la participación del tricolor en los cuartos de final de la Sudamericana, por lo que en ese caso, el Mirasol deberá esperar hasta noviembre para hacer su estreno como local, debido a que fue sorteado de visitante la primera y la tercera fecha.
Cómo ver la Liga Uruguaya de Básquetbol
Todos los encuentros irán a través de la pantalla de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de emisión de Montecable y la red de cables del interior. Además se puede ver a través del plan premium de Antel TV. Para esto se debe activar el plan, válido con Internet hogar mayor a los $1650.
Las primeras tres fechas de la Liga Uruguaya de Básquetbol
LUNES 19
Defensor Sporting vs. Goes
Hora: 18:00
Cancha: Welcome
Urunday Universitario vs. Peñarol
Hora: 22:00
Cancha: Urunday Universitario
Biguá vs. Hebraica Macabi
Hora: 20:00
Cancha: Biguá
MARTES 20
Larrañaga vs. Unión Atlética
Hora: 18:00
Cancha: Larrañaga
Malvín vs. Atenas
Hora: 20:00
Cancha: Malvín
Nacional vs. Aguada
Hora: 22:00
Cancha: Gran Parque Central
JUEVES 22
Hebraica Macabi vs. Urunday Universitario
Hora: 20:00
Cancha: Larre Borges
Goes vs. Malvín
Hora: 22:00
Cancha: Goes
VIERNES 23
Atenas vs. Nacional
Hora: 20:00
Cancha: Atenas
Aguada vs. Unión Atlética
Hora: 22:00
Cancha: Aguada
SÁBADO 24
Biguá vs. Larrañaga
Hora: 11:00
Cancha: Biguá
LUNES 26
Urunday Universitario vs. Biguá
Hora: 20:00
Cancha: Urunday Universitario
Malvín vs. Peñarol
Hora: 22:00
Cancha: Malvín
MARTES 27
Larrañaga vs. Aguada
Hora: 18:00
Cancha: Larrañaga
Nacional vs. Goes
Hora: 20:00
Cancha: Gran Parque Central
Unión Atlética vs. Atenas
Hora: 22:00
Cancha: Unión Atlética
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