La Liga Uruguaya de Básquetbol fijó sus primeras tres fechas: todos los encuentros por TV y un partido matutino

Se definieron los detalles de las primeras tres fechas de la Liga Uruguaya de Básquetbol que traerá horarios novedosos esta temporada con el objetivo de que todos los partidos sean televisados.

La primera fecha se compactará en dos días. Defensor Sporting vs. Goes dará el salto inicial a la competición en Welcome, el lunes a las 18:00 horas, seguido de Biguá ante Hebraica Macabi (20:00) y a última hora (22:00) jugarán Urunday Univesitario y Peñarol. La Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) aclara que los horarios de fijación de los partidos de segunda y tercera hora dependerán de a que hora termine el juego anterior.

El martes Larrañaga jugará frente a Unión Atlética a las 18:00, Malvín y Atenas se medirán a las 20:00, mientras que a las 22:00 se enfrentarán el partido destacado de la fecha Nacional y Aguada en el Polideportivo del Gran Parque Central —sin público— a las 22:00 horas.

La segunda tendrá dos partidos el jueves y dos el viernes, con la novedad de que Larrañaga jugará como local el sábado 24 a las 11:00 horas. El partido entre Peñarol y Defensor Sporting quedará postergado por la participación del Fusionado en la Liga Sudamericana de Básquetbol. El equipo de Gonzalo Brea también postergará su partido de la tercera fecha ante Hebraica Macabi.

Por las días de juego que maneja la FUBB maneja, es muy probable que el clásico en el Palacio entre Peñarol y Nacional se postergue por la participación del tricolor en los cuartos de final de la Sudamericana, por lo que en ese caso, el Mirasol deberá esperar hasta noviembre para hacer su estreno como local, debido a que fue sorteado de visitante la primera y la tercera fecha.

Cómo ver la Liga Uruguaya de Básquetbol

Todos los encuentros irán a través de la pantalla de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de emisión de Montecable y la red de cables del interior. Además se puede ver a través del plan premium de Antel TV. Para esto se debe activar el plan, válido con Internet hogar mayor a los $1650.

Las primeras tres fechas de la Liga Uruguaya de Básquetbol

LUNES 19

Defensor Sporting vs. Goes

Hora: 18:00

Cancha: Welcome

Urunday Universitario vs. Peñarol

Hora: 22:00

Cancha: Urunday Universitario

Biguá vs. Hebraica Macabi

Hora: 20:00

Cancha: Biguá

MARTES 20

Larrañaga vs. Unión Atlética

Hora: 18:00

Cancha: Larrañaga

Malvín vs. Atenas

Hora: 20:00

Cancha: Malvín

Nacional vs. Aguada

Hora: 22:00

Cancha: Gran Parque Central

JUEVES 22

Hebraica Macabi vs. Urunday Universitario

Hora: 20:00

Cancha: Larre Borges

Goes vs. Malvín

Hora: 22:00

Cancha: Goes

VIERNES 23

Atenas vs. Nacional

Hora: 20:00

Cancha: Atenas

Aguada vs. Unión Atlética

Hora: 22:00

Cancha: Aguada

SÁBADO 24

Biguá vs. Larrañaga

Hora: 11:00

Cancha: Biguá

LUNES 26

Urunday Universitario vs. Biguá

Hora: 20:00

Cancha: Urunday Universitario

Malvín vs. Peñarol

Hora: 22:00

Cancha: Malvín

MARTES 27

Larrañaga vs. Aguada

Hora: 18:00

Cancha: Larrañaga

Nacional vs. Goes

Hora: 20:00

Cancha: Gran Parque Central

Unión Atlética vs. Atenas

Hora: 22:00

Cancha: Unión Atlética