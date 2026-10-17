¿Vuelve el doble nueve en Peñarol? Las variantes que probó Diego Aguirre para enfrentar a Liverpool

Peñarol visita este domingo el Parque Viera para jugar contra Liverpool por la fecha 11 del Torneo Clausura, un partido clave para las aspiraciones al título de los dos. Para el aurinegro es la oportunidad de superar a un rival directo, que lo aventaja por un punto y ocupa el segundo puesto del torneo, y también sostener su ventaja en la cima de la Tabla Anual, donde la paridad entre los primeros lugares no le permite ceder más terreno.

Y como viene de cuatro partidos sin brillar y dejar cuatro puntos de 12, Diego Aguirre aprovechó la semana larga para probar variantes, tanto de nombres propios como de un sistema táctico que no termina de convencer: la línea de tres zagueros y doble enganche.

Preocupado por el funcionamiento del equipo frente a Progreso, cuando rescató un punto sobre la hora y no pudo generar tantas situaciones de gol, el entrenador buscó alternativas con un sistema 4-3-3, que implica cambiar un zaguero por un lateral derecho (Ignacio Alegre, hoy antes que Brian Barboza en la consideración del DT) y liberar a Javier Cabrera al extremo.

Si optara por este esquema, también puede entrar Eduardo Darias para formar la línea de tres volantes junto a Nicolás Fernández y Eric Remedi. Mientras que Jaime debería recostarse a una banda: si juega el Cangrejo, el argentino va contra la izquierda.

Nicolás Fernández y Eduardo Darias en el partido entre Peñarol y Central Español. Foto: Estefanía Leal.

Ese equipo formaría así: Washington Aguerre; Alegre, Lucas Ferreira/Germán Pezzella, Nahuel Herrera, Thiago Espinosa; Darias, Remedi, Fernandez; Cabrera, Matías Arezo y Leonel Jaime.

Esta teoría toma más fuerza porque hay varios jugadores recuperados de sus lesiones, que le brindan al DT más alternativas: como Darias y Abel Hernández, que ya jugaron con Progreso, y el colombiano Luis Angulo que aún no volvió.

Pero visto que el rival es el Liverpool de Jorge Fossatti, que juega con línea de tres y presiona alto, parece más prudente esperar una variante menos drástica de la Fiera y que haya entrenado el 4-3-3 como opción para un momento puntual del partido.

Y dado el bajón en los rendimientos del Indio Fernández y Leandro Umpiérrez en las últimas fechas, son candidatos a salir para que vuelva el doble nueve de Arezo y Abel, con Jaime por detrás. Si es el caso, mantiene la línea de tres en el fondo, carrileros por las bandas y el doble cinco en el mediocampo.

El equipo sería el siguiente: Aguerre; Ferreira, Pezzella, Herrera; Cabrera, Remedi, Indio/Darias, Espinosa; Jaime, Arezo y la Joya.

Abel Hernández jugó los tres primeros partidos del Clausura como titular, pero en los siguientes siete no integró el 11 inicial: entró desde el banco en seis y quedó fuera de la convocatoria en el restante por un esguince de clavícula. Es decir, la Joya volvería a ser titular tras siete fechas.