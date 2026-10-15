Diego Aguirre analiza variantes en el 11 de Peñarol y tiene cinco jugadores con cuatro amarillas

Peñarol dejó pasar una chance para dar un paso al frente en el Torneo Clausura y casi sentenciar la Tabla Anual al empatar con Progreso el fin de semana pasado, y tanto el plantel de jugadores como el cuerpo técnico de Diego Aguirre fueron muy cuestionados en la opinión pública.

Si bien es cierto que el Manya no jugó bien contra el Gaucho del Pantanoso -casi condenado al descenso- y de hecho rescató un punto en los descuentos, el sistema que eligió la Fiera para ese partido fue el que le había dado cinco victorias en las últimas seis fechas. Con la línea de tres zagueros y arriba doble enganche más un nueve le ganó a Danubio, Albion, Cerro, Boston River y Racing. Con Montevideo City Torque jugó con cuatro zagueros y dejó dos puntos.

Es decir que con Progreso falló una fórmula que venía dando resultado, motivo por el que Aguirre comenzó la semana con algunas dudas y las plasmó en el entrenamiento del martes, cuando paró dos equipos que variaron nombres y esquemas tácticos pensando en Liverpool.

Cabe recordar que la Fiera todavía no repitió un solo equipo titular entre las 10 fechas que van del Clausura y, aunque el margen de maniobra para que 11 jugadores no coincidan al menos una vez se achica, esta situación puede influir para que el técnico busque otra opción para el duelo clave que juega desde las 18:30 del domingo en el Parque Viera.

Sin embargo, al tratarse de un rival directo en la definición del campeonato porque va segundo en el Clausura, un punto por encima del aurinegro, no parece probable que Aguirre arriesgue demasiado en cuanto a nombres o disposición táctica.

Luis Angulo celebra su gol ante Cerro. Foto: Leonardo Mainé.

El detalle es que recuperó lesionados como Eduardo Darias y Luis Angulo, que le dan más opciones por las bandas y zona de volantes. Los dos acumulan cuatro tarjetas amarillas, al igual que Leandro Umpiérrez, Jesús Trindade y Washington Aguerre.

Peñarol juega con Liverpool (visitante) y luego con Juventud de Las Piedras (V), Wanderers (local), Defensor Sporting (V) y Cerro Largo (L).