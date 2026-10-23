Aurélien Tchouaméni sobre el cruce con Federico Valverde: “No hubo una pelea, pero sí pasó algo malo”

El francés Aurélien Tchouaméni se refirió a lo que fue su cruce con Federico Valverde en mayo de este año, situación que le valió una multa del Real Madrid de 500.000 euros a cada uno de los futbolistas. “No hubo una pelea como dijo la gente”, sostuvo el volante de 27 años.

Tchouaméni habló en diálogo con el programa The Bridge sobre esa situación que mantuvo en vilo al mundo Merengue: “Sí que sucedieron cosas en el vestuario, como sucede todo el tiempo”.

El galo añadió: “Hay pequeñas peleas y todo eso. En fin, hubo algo malo. El único problema es que, como estás en el Madrid, algo pequeño se magnifica y luego toma una escala de medios loca. Y el problema, que no era necesariamente una contienda, se convierte en lo que ves”.

“Significa que, después de todo, el mundo te llama, todos quieren saber qué pasó y todo. No, pero además vez que es una cosa estúpida. Es como la gente, me envían mensajes, y yo voy a calmar la cosa. Realmente sabes que no pasó nada”, sostuvo.

Tchouaméni y Fede Valverde en Real Madrid. Foto: AFP

En ese entonces, se especuló con una posible pelea entre el francés y el jugador de la selección uruguaya, debido a que el Pajarito no pudo jugar el partido siguiente tras la sanción (el clásico ante el Barcelona por LaLiga 2025-2026) por haber sufrido un golpe en la cabeza.

Le consultaron por ese golpe que sufrió Valverde y contestó lo siguiente: “Estaba viendo un documental sobre la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano) y pasa todo el tiempo cosas como esta. Pero en el fútbol es un poco diferente. Y como ya dije, la dimensión del Madrid amplía todo”.

Dejó en claro que su relación con Valverde es buena. “Entrás al vestuario y con Fede estamos genial, no hay ningún problema. Mirá al campo y la vida sigue. Incluso hay alguien que me dijo: ‘Cosas como estas al final te acercan’”, sentenció.

Además, le preguntaron si se irían de vacaciones juntos, a lo que Tchouaméni contestó: “No porque no nos vamos de vacaciones al mismo tiempo. No, pero estamos genial, francamente. No tengo ningún problema”.

Lo que se le viene al Real Madrid

Federico Valverde en Real Madrid. Foto: AFP.

El Real Madrid de Federico Valverde arrastra una buena racha, ya que suma cuatro victorias en fila y este domingo disputará el clásico ante el Barcelona en el Camp Nou, desde la hora 17:00, por la décima fecha de LaLiga.

El Culé es líder con puntaje perfecto, mientras que el elenco que conduce técnicamente el portugués José Mounrinho está a seis unidades de la cima. Es por esto que es imperioso que sume los tres puntos en su visita a Cataluña.