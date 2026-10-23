Albion anunció la construcción de su estadio en 2027: aforo para 2700 espectadores y sistema de iluminación

Albion informó que a partir de enero de 2027 comenzará las obras para construir su estadio. El club Pionero informó que le demandará seis meses las obras de su escenario, que estará ubicado en la Ciudad Deportiva en Camino Dr. Laudelino Vázquez 3221, próximo a la intersección de las rutas 8 y 102, en Montevideo.

Se estima que a mediados del año que viene estará listo el estadio de Albion con el fin de “contar con un espacio propio, pensado especialmente para compartir y disfrutar en familia”, detalló el conjunto Pionero en un comunicado.

Cómo lucirá el estadio de Albion. Foto: Albion.

Asimismo, ahonda en las prestaciones que tendrá el estadio: “El proyecto contempla tribunas, vestuarios y un sistema de iluminación que cumplirá con estándares FIFA. Además, contará con estacionamiento, juegos infantiles, parrilleros y espacios de recreación, pensados para ofrecer una experiencia que trascienda los 90 minutos y convertir cada jornada de fútbol en una oportunidad para encontrarnos y disfrutar en familia”.

Uno de los palcos del estadio de Albion. Foto: Albion.

“Esta nueva infraestructura representa otro avance en el desarrollo de nuestra Ciudad Deportiva y reafirma nuestro compromiso con un proyecto institucional que continúa creciendo, invirtiendo en infraestructura y generando espacios que acompañen tanto la formación de nuestros futbolistas como el fortalecimiento de nuestra comunidad”, indica el texto que publicó Albion en su sitio web.

Uno de los sectores del estadio de Albion. Foto: Albion.

Lo que se le viene a Albion

Albion viene de cosechar una gran victoria la fecha pasada tras superar 2-1 a Montevideo City Torque por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya. Hecho que lo dejó muy cerca de poder alcanzar el gran objetivo que se trazó de cara a la temporada 2026: la permanencia en Primera División.

José Álvarez y Diogo Guzmán en pleno partido entre Albion y Montevideo City Torque por el Torneo Clausura. Foto: albionfootballclub en Instagram.

Sin embargo, el equipo que conduce técnicamente Diego Franco ya piensa en su próximo partido: será este sábado cuando visite a Central Español en el Parque Palermo, desde la hora 10:00, por la jornada número 12 del Torneo Clausura. Es un duelo muy importante por la parte baja de la Tabla del Descenso.

Cabe recordar que Franco acumula cuatro encuentros al mando del elenco Pionero donde consiguió tres victorias y una derrota.

El palermitano de Antonio Pacheco se encuentra en la última posición del Torneo Clausura con cinco unidades gracias a una victoria, dos empates y ocho derrotas. Está en puesto de descenso y necesita volver a la victoria en el último certamen de la Liga AUF Uruguaya, algo que no consigue desde la primera jornada cuando venció 1-0 a Progreso. En ese entonces, Central Español era dirigido por el argentino Diego Osella.