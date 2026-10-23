"Es extenso y bastante claro, pero llega tarde": el contador Gustavo Guerra opinó del comunicado de Ignacio Ruglio

Gustavo Guerra, contador e integrante del sector político que encabeza Evaristo González en Peñarol, habló este viernes por la mañana e hizo referencia al comunicado emitido por Ignacio Ruglio, presidente del aurinegro, quien emitió un comunicado negando la información difundida por La Oral Deportiva (Radio Universal 970) sobre la presunta solicitud de un préstamo de US$6.000.000 a un banco de plaza.

Según explicó el titular aurinegro a Ovación, Peñarol no pidió ningún préstamo, sino que el banco le ofreció una línea de crédito que podría utilizar en caso de necesitarla. El titular aurinegro sostuvo que el ofrecimiento se enmarca en las garantías que el club mantiene con el BROU desde la financiación de la construcción del Estadio Campeón del Siglo, hace 11 años.

De acuerdo con su versión, Peñarol tiene cedidos US$ 15 millones anuales en garantías para respaldar un pago de US$ 2 millones por año, por lo que considera que existe un excedente que justifica la posibilidad de acceder a esa línea de crédito.

Cuando Guerra fue consultado por #Minuto1 (Carve Deportiva) acerca de si le consta o no que Peñarol haya pedido un préstamo o una línea de crédito y respondió: "El martes tuvimos consejo directivo y ahí no hubo ninguna información al respecto de que se haya solicitado una línea de crédito o que el banco mismo la haya ofrecido, no se tocó ese tema, no estábamos al tanto de ese tema. Lo que te puedo decir es que esos son a veces los que levantamos la mano en cuanto a que son temas para que, si había alguna una acción con respecto a eso, haberla comunicado; creo que el lugar era el consejo directivo y, bueno, no tener de repente estas sorpresas".

"El comunicado del presidente es extenso, es bastante claro, pero creo que llega tarde y que lo tendría que haber comunicado antes si había algo en el consejo directivo y hubiera sido más efectivo", añadió.

Respecto de si él está al tanto de algún tipo de deuda contraída por el Mirasol, contestó: "En lo que respecta al Estadio Campeón del Siglo, no, se está totalmente al día, no se debe ni intereses ni amortización, y eso responde a que la calidad de la garantía que tiene el Banco República es a través de fondos muy líquidos como butacas anuales y venta de palcos. Y en caso de que la capacidad de pago sea inferior se va a la cuota social, o sea que el Banco República administra esos ingresos y se cobra su parte; esa relación financiera ha ido marchando muy bien".

Al respecto siguió: "En lo que es la asociación civil sin fines de lucro, no estamos con toda la información disponible para decirte si tenemos o no atraso con proveedores y si se necesita o no hacer uso de esa línea de crédito". En esta línea agregó que "también es un tirón de orejas" que el club en su momento haya solicitado un anticipo del ingreso por derechos de televisión a la AUF sin que, según su versión individual, se lo hubiera informado antes en el consejo directivo.