"Peñarol no pidió ningún préstamo": Ruglio desmintió solicitar US$ 6 millones al BROU y defendió su gestión económica

A menos de dos meses de las elecciones en Peñarol, trascendió que el club había solicitado un préstamo de US$ 6 millones al Banco República (BROU), una información que el presidente Ignacio Ruglio salió rápidamente a desmentir. Según explicó el titular aurinegro a Ovación, Peñarol no pidió ningún préstamo, sino que el banco le ofreció una línea de crédito que podría utilizar en caso de necesitarla. Pero sostuvo que la gestión que el preside lo la va a utilizar, al menos hasta que pasen las elecciones.

Ruglio sostuvo que el ofrecimiento se enmarca en las garantías que el club mantiene con el BROU desde la financiación de la construcción del Estadio Campeón del Siglo, hace 11 años. De acuerdo con su versión, Peñarol tiene cedidos US$ 15 millones anuales en garantías para respaldar un pago de US$ 2 millones por año, por lo que considera que existe un excedente que justifica la posibilidad de acceder a esa línea de crédito.

Ruglio argumentó que disponer de esa alternativa le permitiría al club afrontar eventuales necesidades de liquidez sin recurrir a entidades financieras privadas, a las que, según afirmó, la AUF deriva a los clubes que solicitan adelantos de sus ingresos por derechos de televisión, con una tasa de interés del 10% anual, más gastos e impuestos.

Además, negó que Peñarol tenga deudas bancarias impagas y aclaró que actualmente está categorizado como deudor 3 en el BROU, y no como deudor 4, situación que atribuyó a la presentación fuera de plazo de los estados contables del Campeón del Siglo. El presidente aurinegro vinculó la difusión de la información con un intento de incidir en la campaña electoral del club, aunque esas acusaciones forman parte de su interpretación de los hechos.

Eduardo Zaidensztat e Ignacio Ruglio, vicepresidente y presidente de Peñarol. Foto: Archivo El País.

Comunicado de Ignacio Ruglio sobre la línea de crédito por US$ 6 millones del BROU

"Dado que un programa de radio y un periodista que opera para AUF y para el CNdF sacaron una noticia falsa sobre un supuesto préstamo al BROU pedido por Peñarol, les envío estas líneas para desmentirlo.

Peñarol está a 2 meses de la finalización de un gobierno de 6 años que ordenó de forma histórica la caja de Peñarol, invirtió enorme cantidad de dinero en compras de fichas de jugadores (antes imposibles de imaginar); redujo una deuda heredada de gobiernos anteriores en casi 20 millones de dólares; construyó infraestructura por más de 10 millones de dólares (sin tomar créditos para esto); invirtió más de 5 millones de dólares en el basketball de Peñarol y apostó a un crecimiento inédito del Club.

En época de campaña electoral inventan un préstamo del BROU que nunca se pidió.

En la solicitud del crédito para la construcción del CDS (hace 11 años) , Peñarol constituyó garantías con el BROU por mucho más de lo que se precisa para pagar la cuota. Actualmente tiene cedidos en garantía 15 millones de dólares anuales que respaldan un pago anual de 2 millones de dólares. Por ende tiene un importe exceso en garantías respecto a lo que necesita cubrir.

El BROU ofrece a Peñarol una línea de crédito para que tenga abierta en caso de necesitarla.

NO ES UN PRESTAMO NI PEÑAROL NECESITA EL DINERO.

Es un línea de crédito abierta por si algún día Peñarol la necesita, ya que el banco hoy tiene mucho más dinero en garantías del club de lo que precisa para amortizar los pagos del CDS, casi 8 veces más.

Al dia de hoy AUF no paga el dinero de la televisión con un contrato que lo respalde y por tanto nunca se sabe cuando puede cobrarse o cuando no. De hecho Peñarol solicitó en AUF un adelanto de sus dineros de TV y la respuesta fue que esto se hacía a través de un entidad de préstamo privada con una tasa del 10% más gastos e IVA.

Claramente le sirve mucho más a Peñarol dejar una línea abierta en un banco como el BROU por si un día se necesita y no tener que ir a una entidad privada enviados por AUF donde cobran el 10% anual de intereses más gastos e impuestos.

Y repito, una línea de crédito no es un préstamo e incluso fue ofrecida a Peñarol porque el Club tenía cedidas un exceso de garantías respecto a lo necesario para cubrir la cuota por el pago del crédito del CDS.

Es raro que estos periodistas no consulten a la fuente y tampoco hagan informes sobre los 50 millones de deuda de la AUF, las deudas con Marcelo Bielsa, los 45 millones de dolares de duda del CNdF o los prestamos sin intereses de Conmebol al club albo.

Periodistas intentando incidir con mentiras en la elección de Peñarol.

Peñarol NO PIDIÓ NINGÚN PRESTAMO, a Peñarol le fue ofrecida una linea de credito que a futuro se puede decidir usar o no.

Por último también es falso que Peñarol sea deudor hoy categoría 4 ni que tenga alguna deuda impaga con el banco.

Es categoría 3 hoy y fue por presentar fuera de tiempo los estados contables del CDS.

No hay ninguna deuda bancaria de Peñarol.

Dicho todo esto, nos da la impresión que alguién quiere influír con mentiras en la campaña politica de Peñarol, tapar el tema del penal no cobrado a Deportivo Maldonado y los puntos y cierres de cancha que el CNdF debe recibir por una herido de gravedad en el último partido en su cancha".

