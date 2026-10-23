“Los destinos están escritos”: Muslera se metió en la final de la Libertadores y recordó que su plan era Peñarol

El fútbol, como la vida, siempre da revancha y Fernando Muslera tuvo su noche de redención este jueves en Río Janeiro luego de que Estudiantes de La Plata consiguiera clasificar a la final de la Copa Libertadores después de haber eliminado a Flamengo en Maracaná. El arquero del Pincha fue la figura del partido y una vez finalizado el encuentro recordó que estuvo cerca de llegar a Peñarol, que era su plan inicial.

No solo fue una revancha para Muslera, también para el equipo de La Plata que en le pasada edición del torneo había quedado eliminado en manos del Mengao en Argentina. El arquero uruguayo, que tuvo un mal rendimiento en el último Mundial e incluso terminó pidiendo el cambio en el entretiempo del último partido ante España, esta vez pudo redimirse.

El Pincha y el Mengao habían empatado sin goles en La Plata y los dirigidos por Alexander Medina estaban obligados a ganar para clasificar a la final o mantener el resultado para forzar los penales. Después de la expulsión de Baltasar Rodríguez, a los 50 minutos, a Estudiante no le quedó otra que resistir.

Muslera ya había tenido una intervención notable en un mano a mano ante Gonzalo Plata, pero terminó de lucirse tapando tres penales en la definición que tuvo al Pincha como vencedor por 3-2.

“Yo iba a Peñarol en su momento”, dijo Muslera luego de clasificar a la final de la Libertadores

Una vez terminado el partido, los hinchas de Estudiantes, que coparon su sector en Maracaná, corearon su nombre y todas las cámaras lo buscaban para una nota. Después de una mala Copa del Mundo, el arquero llegó a replantearse si continuar, pero Estudiantes lo convenció de seguir incluso cuando el plan del uruguayo, al volver de Turquía era llegar a Peñarol.

“Yo creo que los destinos están escritos, pero no importa. Vamos a dejarla ahí. Lo hice público en su momento, no era mi idea venir al fútbol argentino. Yo iba a Peñarol en su momento, fui claro y después por circunstancias que fueron públicas de parte de ellos también, no se dio”, manifestó Muslera, que no alcanzó un acuerdo económico con el Carbonero.

Su presente, después de una mala Copa del Mundo, es inmejorable “Me toca vivir tres Libertadores: una con Nacional y

dos con Estudiantes. La verdad que estar en una final, yo llegué hasta cuartos nomás, en Montevideo con mis amigos, con mi familia, que ya me escribe todo el mundo. No sé, se tiene que dar así. Es muy fuerte y más que nada agradezco y valoro la gente de Estudiantes, los valores de este club que uno capaz que los escucha o por conocidos… Yo me siento tan identificado y estuve 14 años en Turquía, casi no estuve en Uruguay, no jugué nunca en el fútbol argentino y me pone feliz formar parte de este club y de esta mentalidad y que no importe nada lo que haya enfrente y que las batallas vengan siempre con el pecho inflado”.