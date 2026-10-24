David Terans volvió a jugar después de más de un año: la lesión que sufrió en Peñarol y su regreso en Brasil

Después de más de un año sin disputar minutos en un partido oficial, David Terans volvió a jugar al fútbol este sábado 24 de octubre. El mediapunta uruguayo de 32 años dejó atrás una extensa recuperación por una complicada lesión en el tendón de Aquiles izquierdo que sufrió durante su último pasaje por Peñarol y que lo mantuvo alejado de las canchas durante más de 12 meses.

El Rey tuvo su esperado regreso con la camiseta de Atlético Goianiense, equipo al que llegó a préstamo desde Fluminense, en el encuentro correspondiente a la fecha 35 de la Serie B del Campeonato Brasileño. El uruguayo comenzó el partido entre los suplentes e ingresó a los 67 minutos, en la derrota 1-0 de su equipo frente a Novorizontino en el estadio Antonio Accioly de Goiania.

Más allá del resultado adverso, la jornada tuvo un significado especial para el exfutbolista aurinegro, que volvió a tener actividad oficial después de atravesar un largo período de rehabilitación, con complicaciones físicas que incluso pusieron en duda su participación en lo que restaba de la temporada 2026.

Su última presencia dentro de una cancha había sido el 24 de setiembre de 2025, cuando disputó los 90 minutos en la victoria 2-1 de Peñarol frente a Tacuarembó por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay. Tres días después integró el banco de suplentes en el triunfo 3-1 ante Cerro Largo por el Torneo Clausura, aunque no llegó a ingresar.

La lesión que sufrió en Peñarol y su complicada recuperación

El 1° de octubre de 2025, durante un entrenamiento con Peñarol, Terans sufrió una lesión parcial del tendón de Aquiles izquierdo que lo dejó afuera de la definición del Campeonato Uruguayo.

En aquel momento, la sanidad aurinegra informó que el futbolista realizaría un tratamiento conservador, sin necesidad de intervención quirúrgica. La recuperación estaba prevista inicialmente para unos tres meses e incluía seis semanas de inmovilización con una bota, seguidas de trabajos específicos para recuperar la movilidad y la fuerza.

La lesión terminó anticipando su despedida del Carbonero, donde había llegado a préstamo desde Fluminense a comienzos de 2025. Durante esa temporada disputó 29 encuentros, convirtió siete goles y aportó cinco asistencias. Uno de sus tantos más importantes fue el que le dio la victoria 1-0 a Peñarol frente a Racing de Avellaneda en el Campeón del Siglo, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

David Terans en el partido entre Peñarol y Racing. Foto: Estefanía Leal.

Una vez finalizado su vínculo con el conjunto mirasol, el atacante regresó a Fluminense para continuar con la rehabilitación. Aunque logró avanzar en su recuperación e incluso participó de algunos encuentros de entrenamiento, las dificultades físicas le impidieron volver a competir oficialmente durante el primer semestre de 2026.

En julio fue anunciado como incorporación de Atlético Goianiense, pero su llegada tampoco estuvo exenta de complicaciones. Después de aproximadamente diez días de entrenamiento, volvió a sentir molestias en la zona afectada y debió regresar a Fluminense para someterse a una intervención quirúrgica.

La situación puso en duda su continuidad en el equipo de Goiania, aunque finalmente el club brasileño decidió mantener el acuerdo y esperar su recuperación. En setiembre confirmó nuevamente su incorporación para afrontar la recta final de la Serie B.

El esperado regreso después de más de un año

En los últimos días, el entrenador de Atlético Goianiense, Roger Silva, había adelantado que existía la posibilidad de que Terans sumara sus primeros minutos frente a Novorizontino, aunque remarcó la necesidad de manejar su regreso con precaución.

El cuerpo técnico, junto con los responsables de las áreas médica y física, evaluó su evolución antes de habilitarlo para volver a competir, teniendo en cuenta el prolongado tiempo que llevaba sin actividad.

David Terans entrenando con el Atlético Goianiense. Foto: @acgoficial.

Finalmente, este sábado llegó el momento esperado. Terans volvió a pisar una cancha en un partido oficial después de 395 días sin sumar minutos, dejando atrás una extensa recuperación que comenzó cuando todavía defendía los colores de Peñarol.

Ahora, el uruguayo buscará recuperar progresivamente su ritmo futbolístico y convertirse en una alternativa para Atlético Goianiense en la definición de la Serie B brasileña, donde el equipo pelea por conseguir el ascenso a la máxima categoría.