David Terans será operado por la lesión que sufrió en Peñarol y pone en duda su futuro en un equipo brasileño

David Terans deberá someterse a una operación por la lesión que lo alejó de la última parte de la temporada 2025 con la camiseta de Peñarol: la rotura parcial del tendón de Aquiles. No solo eso, sino que pone en duda su continuidad en Atlético Goianiense, equipo que lo contrató para poder disputar la última parte del año en la Segunda División del fútbol brasileño.

“El Atlético sigue contando con el centrocampista Terans”, detalla el comunicado del club brasileño de cara a la situación del Rey. “Sin embargo, el jugador sufrió una recaída de una lesión en el tendón de Aquiles y deberá someterse a una intervención quirúrgica menor. El departamento médico del Fluminense ha decidido realizar el procedimiento”, añade.

El último encuentro oficial del jugador de 32 años fue el pasado 24 de setiembre en la victoria 2-1 frente a Tacuarembó en el Raúl Goyenola por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay. En esa oportunidad, el Rey disputó los 90 minutos en el norte del país en el elenco que conduce técnicamente Diego Aguirre.

David Terans se lamenta en un partido con Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Su último paso por Peñarol estuvo compuesto por 29 encuentros en los que marcó siete goles, brindó cinco asistencias y recibió dos amarillas. Uno de esos cinco tantos lo hizo en el partido de ida frente a Racing Club de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Libertadores, que produjo la victoria 1-0 del Mirasol en el Estadio Campeón del Siglo.

El pase del exjugador de Danubio, Peñarol y Rentistas pertenece al Fluminense de Brasil. Si bien estuvo a la orden, Terans no sumó minutos oficiales con el conjunto de Río de Janeiro en ninguna de todas las competencias de esta temporada.

Esta situación, según alertó el Atlético Goianiense, pude llevar a que Terans no forme parte del conjunto que va a disputar la segunda parte de la campaña de la Serie B de Brasil.

David Terans entrenando con el Atlético Goianiense. Foto: @acgoficial.

"Cabe destacar que, tras su llegada, Terans se entrenó durante unos 10 días antes de volver a sentir molestias en el tendón. No obstante, el club y la ciudad fueron de su agrado, se adaptó muy bien a nuestras instalaciones y desea jugar con nosotros”, explica el texto que difundió el elenco brasileño en sus redes sociales.

“Mantenemos una excelente relación con él, con su representante y, sobre todo, con el Fluminense. Si se recupera a tiempo, jugará con el Atlético esta temporada; aún disponemos de margen antes de que cierre el mercado de fichajes”, concluye el comunicado del Atlético Goianiense.