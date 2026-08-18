Peñarol solo será multado y el clásico del Clausura ante Nacional será con hinchas en el Campeón del Siglo

El próximo domingo 30 de agosto se disputará la cuarta fecha del Torneo Clausura que tiene como plato fuerte el clásico entre Peñarol y Nacional que se disputará en el Campeón del Siglo y con puntos muy importantes en juego por lo que se disputan ambas instituciones más allá de ser el inicio del último certamen corto de la temporada.

La noticia positiva que recibió el Carbonero en las últimas horas es que se confirmó que podrá contar con sus hinchas en el escenario mirasol y que solamente recibirá una multa tras los hechos ocurridos en la previa de la final del Torneo Intermedio ante Wanderers.

Cabe recordar que en aquella ocasión, hubo una disputa entre parciales del Carbonero y la Policía ubicada en las puertas de la Tribuna Ámsterdam luego de que se agolpara el público que buscaba ingresar al Estadio Centenario y que se encontró con una demora al momento de entrar al escenario donde se disputó el encuentro que el equipo de Diego Aguirre ganó 5-1 ante el Bohemio.

Tras dicho suceso, los hinchas mostraron su descontento por "falta de porteros", lo que fue refutado por la Asociación de Funcionarios de Recaudación de la AUF (Afrauf) que en su momento le señalaron a Ovación que no fue un “problema de poco personal de recaudación, sino que se trancó por el cacheo de la Policía, ya que mucha gente llegó sobre la hora del partido”.

Dejaron en claro que hubo el número necesario de boleteros para un partido tan importante como el de esa jornada: una final por un título con un grande de por medio. “Teníamos la cantidad suficiente, el tema fue que llegó mucha gente sobre la hora, intentó colarse y el cacheo ―que se tiene que hacer sí o sí― suma a que se demore”, explicaron. Eso sucedió en la boca del vallado, a metros de la puerta de ingreso en la Tribuna Ámsterdam, que “depende del Ministerio del Interior”.

Lo cierto es que luego de la investigación correspondiente, se determinó que Peñarol solamente deberá pagar una multa y no sufrirá el cierre de puertas del Campeón del Siglo, lo que podría haber llevado a que el clásico de la cuarta fecha se hubiera disputado a puertas cerradas, como ya le ocurrió al Mirasol en el Torneo Clausura de 2025, en ese caso por las sanciones correspondientes luego de los incidentes en el clásico de la final del Torneo Intermedio del año pasado.