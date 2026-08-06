De "faltaron porteros" a "llegaron sobre la hora": versiones por líos entre la Policía e hinchas de Peñarol

Lo que fue una fiesta para Peñarol por consagrarse campeón del Torneo Intermedio al vencer 5-1 a Wanderers, no inició de la mejor forma para algunos hinchas aurinegros que acudieron a la Tribuna Ámsterdam. Porque circularon videos en redes sociales donde pasaron por largas demoras para ingresar al Estadio Centenario y, en algunos casos, debió intervenir la Policía.

Desde la noche de este miércoles hay videos en los que muestran grandes filas de hinchas para ingresar a una de las puertas de la Tribuna Ámsterdam. Incluso mencionan que el partido ya estaba 1-1. Cabe recordar que Thiago Espinosa abrió el marcador en el minuto 14 a favor de Peñarol, mientras que Luciano Cosentino lo igualó en el 19.

Thiago Espinosa celebra con Javier Cabrera el gol de Peñarol ante Wanderers por la final del Intermedio. Foto: Estefanía Leal.

A su vez, hay otros videos en los que la Policía tuvo que intervenir para poder controlar la situación que parecía desmadrarse.

Ovación se contactó con fuentes del Consejo Directivo de Peñarol y una de ellas le indicó que le “llegó un video en redes sociales del lío que hubo”. “No tenemos quejas formales en el club”, soslayó y aclaró que la final del Torneo Intermedio 2026 fue un evento que organizó la AUF. “Está fuera de nuestras manos”, apuntó.

“Solo en el Campeón del Siglo somos responsables de todas esas cosas, que a veces pasó años atrás de que mandaban menos boleteros. Era un poquito una guerra lo que había. Lamentablemente nosotros no tuvimos nada que hacer”, relataron.

Alejandro González, consejero Mirasol, le dio a Ovación su versión de los hechos de lo ocurrido en la puerta de acceso a la Tribuna Ámsterdam del Estadio Centenario. “Faltaron muchos porteros, pocos vallados y creo que la Policía se excedió sabiendo que era una final, un partido sin riesgo. Al ser a las 20:00 horas, un día laboral, la gente se aglomera y el uso desmedido de la fuerza hizo que pasen estas cosas”, remarcó.

La visión de la Asociación de Funcionarios de Recaudación de la AUF

La Tribuna Ámsterdam en el partido entre Peñarol y Wanderers por la final del Torneo Intermedio. Foto: Ignacio Sánchez.

Ovación dialogó con fuentes de la directiva de la Asociación de Funcionarios de Recaudación de la AUF (Afrauf) y le señalaron que no fue un “problema de poco personal de recaudación, sino que se trancó por el cacheo de la Policía, ya que mucha gente llegó sobre la hora del partido”.

Dejaron en claro que hubo el número necesario de boleteros para un partido tan importante como el de este miércoles: una final por un título con un grande de por medio. “Teníamos la cantidad suficiente, el tema fue que llegó mucha gente sobre la hora, intentó colarse y el cacheo ―que se tiene que hacer sí o sí― suma a que se demore”, explicaron. Eso sucedió en la boca del vallado, a metros de la puerta de ingreso en la Tribuna Ámsterdam, que “depende del Ministerio del Interior”.

La Afrauf indicó una situación que se vivió en el Estadio Centenario y que, según ellos, derivó en la demora excesiva: “En la Ámsterdam habían cerca de 12.000 entradas vendidas para la final y a eso de las 19:00 horas habían tres mil personas adentro, y llegaron nueve mil sobre la hora”.

A su vez, resaltaron: “Con todos los protocolos de seguridad es imposible. Por algo en la Tribuna América y la Tribuna Olímpica se trabajó normal por la cantidad de gente que fue”. Esto se refiere a que esos sectores fueron menos espectadores en comparación a la Ámsterdam.

Ovación intentó comunicarse con la Policía para que diera su versión de los hechos acontecidos en la noche de este miércoles en las inmediaciones de la puerta de ingreso a la Tribuna Ámsterdam, pero no obtuvo respuesta.