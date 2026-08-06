Diego Aguirre y la estadística ganadora en Peñarol: los títulos que alcanzó el entrenador al frente del Mirasol

Con sus campañas en 2011 y 2024, Diego Aguirre le devolvió al hincha de Peñarol la ilusión de pelear por una nueva Copa Libertadores y ayer una vez más torció la historia a su favor. El Torneo Intermedio, desde que se empezó a disputar, no solo no le sentaba bien al Manya si no que año a año perdía puntos considerables para la Tabla Anual que luego eran claves para la definición del Campeonato Uruguayo. La historia ya era bastante repetida, pero empezó a cambiar en las últimas dos temporadas.

En la última fecha de este Intermedio, Peñarol quedó como líder de la clasificación acumulada y recuperó más que eso, también el buen juego que no se veía luego de la lesión de Leo Fernández en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Si bien la final de ayer no era el primer objetivo de Wanderers, que lucha por mantener la categoría, los del Prado habían llegado a la definición invictos y ayer a Peñarol le alcanzó solo con un solo tiempo para golear al Bohemio y hacerse con un nuevo título; el duodécimo para Diego Aguirre en el club aurinegro.

Como entrenador la Fiera ganó los uruguayos de 2003, 2009-10 y 2024. El Apertura de 2024, los Clausura de 2003, 2010, 2024 y 2025, la Copa AUF Uruguay en 2025 y la Supercopa de 2026. Con Aguirre, el Carbonero llegó a las últimas tres finales del Torneo Intermedio y, tras caer en la de 2024, ganó las de 2025 y la de ayer.

Diego Aguirre durante la final del Intermedio entre Peñarol y Wanderers. Foto: Estefanía Leal.

“Quedé contento porque lo pudimos resolver, no de manera fácil, pero nos ayudó encontrar los goles. Fue un planteamiento pensando en hoy y te quedan cosas para lo que viene. Era importante, era un título y había que ganarlo y jugarlo con lo máximo. No se me pasó por la cabeza un equipo alternativo”, dijo Diego Aguirre, que el próximo sábado comenzará el Torneo Clausura visitando al Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa desde la hora 18:30.

Cabe recordar que la Fiera está en su cuarto ciclo como director técnico de Peñarol ya que el primero fue en 2003, luego volvió a la institución Mirasol en la temporada 2009-2010, posteriormente estuvo en 2011-2012 con la recordada final de la Copa Libertadores 2011 y ahora está al frente del plantel desde fines de 2023 habiendo llegado a semis del máximo torneo continental de clubes en 2024.