Leo Jaime: de la marca que alcanzó en apenas cuatro partidos en Peñarol al MVP de la final con más que gambetas

"Los buenos jugadores se buscan, se entienden y generan cosas”, afirmó Diego Aguirre tras el título de Peñarol en el Torneo Intermedio al hablar de la conexión de Leonel Jaime con Matías Arezo y Abel Hernández.

El argentino venía de un gran fin de semana en el que salió ovacionado del campo de juego luego de romperla ante Cerro Largo y además dar dos asistencias, precisamente a los dos delanteros del Carbonero con los que volvió a compartir el ataque.

Ante Wanderers, en la pasada jornada, tal vez le costó entrar un poco en juego, pero cuando lo hizo volvió a demostrar que es distinto y que si sigue en este nivel, seguirá recibiendo aplausos desde la tribuna.

En esta ocasión los tres se volvieron a juntar cuando Arezo la peleó, Hernández jugó con Jaime y el argentino asistió al “19” que sacó un bombazo cruzado de derecha que dejó sin respuesta posible a Agustín Buffa y estableció el 2-1.

El festejo de Leonel Jaime tras el gol que marcó en la final del Intermedio entre Peñarol y Wanderers. Foto: Estefanía Leal.

Pero había guardado algo más en la noche del Centenario. Si algo le faltaba al nacido en Tigre, y que esta cedido desde River Plate de Argentina, era el gol. Lo había intentado con un remate que rebotó en un rival, hasta que Matías Arezo lo puso en carrera y lo dejó mano a mano con el arquero. Ante la salida del guardameta, Jaime la picó y terminó haciendo un golazo para el 4-1 parcial.

De esta forma, Leo sigue demostrando que no es solo gambeta y desparpajo, sino que además tiene participación en los goles del Mirasol, más allá de que el regate es una de sus principales virtudes y los números lo avalan: en cuatro partidos ya es el jugador que mayor promedio de regates completados tiene por partido en la Liga AUF Uruguaya.

¡LO QUE JUEGA LEONEL! Gran asistencia de Jaime y remate cruzado de Arezo para que Peñarol festeje el 2-1 ante Montevideo Wanderers en la final del Torneo Intermedio en el Estadio Centenario.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/KYShGvutJK — SportsCenter (@SC_ESPN) August 5, 2026

Leonel Jaime tiene hasta el momento un promedio de seis regates completados desde su arribo a Peñarol y más allá de que ese promedio puede variar en las próximas fechas demuestra el impacto que el argentino tuvo desde el inicio.

En esa lista aparecen por detrás Nahuel “Magia” López (Progreso) con 3.4, Tomás Verón Lupi (Nacional) con 3.1, Matías Espíndola (durante su pasaje por Deportivo Maldonado) con 2.7 y Enzo Cabrera (Danubio) con 2.6.

Leonel Jaime y el premio como MVP de la final del Intermedio entre Peñarol y Wanderers. Foto: Ignacio Sánchez.

“Obvio que hay un mérito grande de la gente que trabaja en Peñarol y los scouting, pero el jugador también se adaptó muy rápido, nos tiene sorprendidos porque tiene una calidad y una madurez de jugador grande así que solo queda disfrutarlo”, expresó Diego Aguirre en conferencia de prensa.

El destaque también le permitió convertirse en el MVP de la final, premio que le entregaron antes de recibir la medalla de campeón y que terminó exhibiendo junto a su familia en el campo de juego con la que compartió un momento, se sacó fotos y vivió un momento que, como aseguró, lo dejó “feliz por darles una alegría después de tanto sacrificio”.

