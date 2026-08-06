Peñarol respondió a las felicitaciones de Wanderers, que tuvo un gran gesto en la final del Intermedio

Peñarol y Montevideo Wanderers definieron el Torneo Intermedio de la Liga AUF Uruguaya y fue victoria por goleada del equipo aurinegro que levantó su segundo trofeo del año luego de haber comenzado la temporada ganando en la Supercopa 2026. Fue 5-1 para los de Diego Aguirre en un partido que tuvo al argentino Leonel Jaime como la figura y a un destacable intercambio entre ambos clubes en redes sociales al día siguiente.

Se enfrentaron los mejores equipos del torneo. Los Carboneros, líderes en la tabla Anual solo perdieron uno de los siete partidos en su serie, frente a Central Español, mientras que el Bohemio, que pelea por mantener la categoría y pudo salir de la zona de descenso en la última fecha, llegó a la definición de forma invicta.

Los dirigidos por Mathías Corujo sintieron la falta del hondureño Darlin Mencía por el carril izquierdo y la última línea del equipo del Prado, de cuatro defensores esta vez, tuvo algunos problemas para controlar la ofensiva aurinegra que fue muy efectiva.

Justo antes del primer cuarto de hora se juntaron por banda derecha del ataque Jaime y Javier Cabrera y la jugada terminó en un centro para Thiago Espinosa para abrir la cuenta. Luciano Cosentino descontó para el Bohemio solo cinco minutos después y festejó exclamando tranquilidad, pero Peñarol estuvo imparable en la primera parte. Matías Arezo devolvió la ventaja al Carbonero a los 23 minutos, Abel Hernández estiró la ventaja a los 31 y Lionel Jaime hizo el cuarto con una definición de lujo justo antes del descanso. A Peñarol le alcanzó un tiempo para liquidar a Wanderers y sobre la hora del partido Eric Remedi puso cifras definitivas.

Pese a que no fue el resultado que Wanderers esperaba, el Bohemio, consciente de que tiene que quedarse con su gran campaña para mantener la categoría y no pensar demasiado en esta final, tuvo un gesto de gran deportividad pese a la goleada. El plantel permaneció en cancha mientras Peñarol festejaba en la ceremonia de premiación.

¡Muchas gracias, Bohemios! 🤝 Y lo mejor para la definición de la temporada. https://t.co/zxqBlNsfXB — PEÑAROL (@OficialCAP) August 6, 2026

La nobleza de los del Prado no se quedó ahí y este jueves decidió felicitar a su rival en redes sociales. Peñarol estuvo a la altura y no solo respondió, sino que también le deseó suerte a Wanderers en su lucha por mantener la categoría. Los de Mathías Corujo dependen de sí mismos luego de haber comenzado la temporada muy comprometidos.