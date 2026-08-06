"Tranquilo el camello...": la frase que eligió Peñarol e imprimió en pilusos para festejar el Intermedio

El Torneo Intermedio históricamente no era un fuerte de Peñarol, pero el aurinegro goleó 5-1 a Montevideo Wanderers en la final y se consagró bicampeón. Esta segunda competencia de la temporada le sentó muy bien al equipo de Diego Aguirre que superó a Racing, campeón del Apertura, en la Anual y, casi tan importante como eso, empezó a consolidar un estilo de juego con la aparición de Leonel Jaime como figura. Al momento de levantar la copa, los jugadores Carboneros celebraron con unos gorros particulares que tenían una frase de un exentrenador del club.

Peñarol no tuvo un gran primer semestre. La ambición en la Copa Libertadores se fue derrumbando luego de la lesión de Leo Fernández en el partido ante Independiente Santa Fe en Colombia y a los dirigidos por Aguirre les costó encontrarle la vuelta para reemplazar a la manija del equipo. Mal rendimiento a nivel internacional, también afuera de la Sudamericana y sin poder arrebatarle el título al Cervecero a nivel local.

Cuando comenzó el Intermedio, el aurinegro comenzó a dar señales de mejoría y el parate por el Mundial le hizo muy bien. Además, encontró a la nueva figura del equipo: Leonel Jaime. El argentino, que no era tenido en cuenta en River Plate, llegó a préstamo y lleva, después de ser la figura en la final ante el Bohemio, un gol y cuatro asistencias en cuatro partidos.

A Peñarol le alcanzó un tiempo para derrotar a Wanderers en la final, se fue goleando 4-1 al entretiempo y luego Eric Remedi puso cifras definitivas con el quinto tanto. Es imposible sacarle la ilusión al hincha, pero desde el club, aunque en medio de los festejos, bajaron una línea de mesura con la frase que imprimieron en los pilusos que usaron los jugadores a la hora de festejar.

Mientras los líderes del equipo, Lucas Hernández, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera, levantaron la copa, ellos y el resto de los jugadores aurinegros lucieron unos gorros negros con la inscripción en amarillo de una particular frase. “Tranquilo el camello que el desierto es largo”. La locución muchas veces la utiliza el presidente Ignacio Ruglio para dar mensajes de mesura en sus estados de WhatsApp, pero proviene de un exentrenador de buen paso por el club.

GLORIA PARA EL MANYA: Peñarol venció 5-1 a Montevideo Wanderers en el Centenario y se quedó con el Torneo Intermedio.



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Según supo Ovación de autoridades del club, la frase es en homenaje a Mauricio Larriera, que alguna vez la empleó, y que aunque hoy es entrenador de Defensor Sporting, tuvo un gran paso por Peñarol y es bien recordado. El mensaje es de tranquilidad en un momento donde el equipo funciona muy bien y está primero en la tabla Anual, pero sabiendo de que la temporada es larga.