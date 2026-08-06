Franco Romero debió salir por lesión y genera preocupación en Peñarol pensando en el inicio del Torneo Clausura

Todo era alegría para Peñarol porque superaba con mucha claridad a Wanderers por 3-1 en la final del Torneo Intermedio de la Liga AUF Uruguaya 2026. Sin embargo, las alarmas se encendieron en el equipo que dirige técnicamente Diego Aguirre y fue porque Franco Romero debió dejar el campo por una lesión.

Romero, que arribó al equipo aurinegro en el último mercado de pases proveniente desde Montevideo City Torque, tenía su gran prueba porque la Fiera le había dado la chance de ser titular en el duelo decisivo ante el Bohemio por el segundo certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Peñarol salió a jugar la final en el Estadio Centenario con una línea de tres compuesta por Lucas Ferreira, Romero y Nahuel Herrera. Y si bien hubo un momento de incertidumbre por el empate del Bohemio gracias a Luciano Cosentino, el Manya fue el amplio dominador a lo largo del primer tiempo.

Era una fiesta para el elenco de la Fiera porque ganaba la final por el Torneo Intermedio por 3-1 gracias a los tantos de Thiago Espinosa, Matías Arezo y Abel Hernández, aunque tuvo una mala y fue la salida de Romero por una molestia física.

Abel Hernández celebra el gol que marcó en la final del Intermedio entre Peñarol y Wanderers. Foto: Estefanía Leal.

En ese sentido, Aguirre debió mover el banco de suplentes y mandó a Mauricio Lemos por el zaguero que surgió de las formativas de Liverpool. Esa modificación se dio en el minuto 40, por lo que podría ser el gran punto negativo del Manya pensando en lo que se le viene: el debut en el Torneo Clausura.

Luego hubo tiempo para que el hincha de Peñarol terminara la primera parte con una enorme sonrisa, ya que en el minuto 45+1 llegó el primer gol de Leonel Jaime con la camiseta aurinegra.

Matías Arezo y Leonel Jaime celebran el gol de Peñarol en la final del Intermedio ante Wanderers. Foto: Estefanía Leal.

El argentino corrió con pelota dominada, enfrentó al arquero Agustín Buffa y se la picó para decretar el 4-1 y, prácticamente, sentenciar el encuentro cuando aún restaba por jugar todo el segundo tiempo.

Lo que se le viene a Peñarol

La actividad de Peñarol no cesa y este sábado tendrá su debut en el Torneo Clausura y será ante Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa, desde la hora 18:30. El conjunto Mirasol sabe que debe sumar la victoria para mantenerse en lo más alto de la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Por eso, el club Mirasol hará los estudios pertinentes para saber cuál es el grado de la lesión de Franco Romero con el objetivo de saber si podrá contar con él para visitar al Ciudadano.