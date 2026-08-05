Tras solo tocar un par de pelotas, Thiago Espinosa debutó con un golazo en Peñarol por la final del Intermedio

Peñarol era más, tenía la pelota y generaba peligro sobre el arco de Agustín Buffa. Y uno de los que más inquietó fue Thiago Espinosa, quien tenía su debut oficial con la camiseta de Peñarol. No solo eso, sino que lo consiguió de la mejor manera al marcar la apertura del tanteador ante Wanderers por la final del Torneo Intermedio.

Corría el minuto 14 y, como ha sido costumbre en este segundo semestre del 2026, apareció Leonel Jaime en todo su esplendor. El extremo argentino le metió un estupendo pase filtrado a Javier Cabrera, que llegó hasta el fondo por banda derecha, sacó un buen centro y de atropellada apareció Espinosa para meter la pelota adentro del arco.

Una linda combinación ofensiva entre Jaime -cuándo no- y Cabrera por banda derecha culminó en este gol, el primero de Thiago Espinosa con la camiseta de Peñarol. pic.twitter.com/kuVLhMttaO — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) August 5, 2026

El futbolista de 21 años corrió a abrazar a Cabrera, por la asistencia, y, a su vez, le daba besos al escudo de la camiseta Mirasol. Cabe destacar que el lateral izquierdo, que llegó cedido a préstamo desde el América de México, no pudo debutar ante Cerro Largo por un tema administrativo.

Asimismo, Espinosa surgió de las divisiones formativas de Peñarol, aunque no pudo llegar al primer equipo ya que continuó su carrera en Racing. Lo que le permitió mostrarse en la máxima división y, por ejemplo, ser transferido al América de México.

Espinosa ya se había mostrado activo a lo largo de esos primeros minutos. Es más, una de las primeras aproximaciones aurinegras sobre el arco de Buffa fue por un centro de él a Abel Hernández, quien ganó de cabeza y el esférico rozó el palo izquierdo del guardameta Bohemio.

Luego el Bohemio llegó al empate momentáneo por Luciano Cosentino, pero Peñarol se encargó de darlo vuelta rápido a través de Matías Arezo y extendió la ventaja gracias a Abel Hernández. Antes del final de la primera parte se dio otro golazo y fue de Leonel Jaime, quien corrió con el balón y se lo picó a Buffa para decretar el 4-1.

Leonel Jaime celebra su primer gol con la camiseta de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Ya en el complemento —y con el partido totalmente sentenciado— el Manya alcanzó el quinto gol tras una buena combinación de pases entre Jonathan Rodríguez y Eric Remedi, donde el argentino definió de muy buena forma.

La mala para Peñarol de esta final ante Wanderers por el Torneo Intermedio fue la salida de Franco Romero por lesión. Esto se dio en el minuto 40 y en su lugar ingresó Mauricio Lemos.

Franco Romero deja el campo de juego en la final entre Peñarol y Wanderers. Foto: Ignacio Sánchez.

Lo que se le viene a Peñarol

La actividad de Peñarol no cesa y este sábado tendrá su debut en el Torneo Clausura y será ante Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa, desde la hora 18:30. El conjunto Mirasol sabe que debe sumar la victoria para mantenerse en lo más alto de la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Por eso, el club Mirasol hará los estudios pertinentes para saber cuál es el grado de la lesión de Franco Romero con el objetivo de saber si podrá contar con él para visitar al Ciudadano.

