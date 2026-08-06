De “gran exhibición” al “deslumbre”: así vieron en Argentina otra gran actuación de Leonel Jaime en Peñarol

Peñarol conquistó por segundo año consecutivo el Torneo Intermedio y esta vez lo hizo tras golear a Wanderers por 5 a 1 este miércoles por la noche en el Estadio Centenario y Leonel Jaime volvió a ser la gran figura del equipo de Diego Aguirre.

El atacante argentino de 20 años tuvo otro altísimo rendimiento en la ofensiva del equipo aurinegro anotando un gol, poniendo una asistencia y siendo parte de la jugada de otros dos tantos de los cinco que convirtió el Mirasol ante el Bohemio.

Cristian Leonel Jaime vs. MWFC

Final del Torneo Intermedio Uruguayopic.twitter.com/Cdfl7jwIA4 — Agustín Iseas (@AgustinIseas10) August 6, 2026

Y tras otra gran faena, los medios de Argentina volvieron a hacerse eco del momento del jugador nacido en Tigre, Buenos Aires, pero también las páginas partidarias de River Plate sigue cuestionando la decisión del club de cederlo a préstamo al fútbol uruguayo.

“Peñarol goleó 5-1 a Montevideo Wanderers, se consagró campeón y tuvo como figura al argentino Leonel Jaime”, tituló La Nación en su web, agregando: “El atacante, que está a préstamo desde River, participó en todos los tantos del Manya y marcó un golazo en la final del Torneo Intermedio”.

El título de La Nación tras otra gran actuación de Leonel Jaime en Peñarol. Foto: Captura.

“En la victoria del Manya fue determinante el argentino Leonel Jaime, que está a préstamo desde River, y volvió a deslumbrar en un partido decisivo del conjunto uruguayo y anotó un golazo sobre el cierre del primer tiempo para sellar la victoria de su equipo”, describió el medio de Argentina en la nota en la que también hace referencia al tanto convertido: “Con el cruce 3 a 1 y a minutos de ir al entretiempo, Peñarol se la rebuscó para encontrar otra ocasión de gol. El delantero Matías Arezo recibió la pelota con espacio en la mitad de la cancha y por detrás le picó a toda velocidad Jaime. En pocas maniobras, el uruguayo se acomodó y filtró el balón para el argentino, que quedó direccionado hacia el arco”.

El título de Clarín tras otra gran actuación de Leonel Jaime en Peñarol. Foto: Captura.

“Leonel Jaime y otra actuación para el lamento de River: el golazo para que Peñarol sea campeón del Torneo Intermedio en Uruguay”, fue el título de Clarín en su sitio web, agregando: “El extremo de 20 años convirtió por primera vez con una "picota" en el 5-1 sobre Wanderers. Surgió en las inferiores del Millonario, debutó con Marcelo Gallardo y no fue tenido en cuenta por Eduardo Coudet”.

El posteo de TyC Sports tras otra gran actuación de Leonel Jaime en Peñarol. Foto: Captura.

En redes sociales el tema se instaló y algunos medios también se hicieron eco. “Atento River: Jaime campeón con Peñarol, MVP y golazo en la final” publicó TyC Sports en su cuenta de Instagram, añadiendo: “El jugador de 20 años, que está a préstamo desde el Millonario, convirtió un golazo y fue elegido como la figura en la final del Torneo Intermedio, que terminó en manos del Carbonero tras un contundente 5-1 ante Montevideo Wanderers. En cuatro partidos en el elenco uruguayo, el argentino registra dos asistencias y un tanto”.

El posteo de Olé tras otra gran actuación de Leonel Jaime en Peñarol. Foto: Captura.

“Jaime, asistencia y gol en la final por el Torneo Intermedio” publicó Olé en una placa de Instagram agregando: “Leonel Jaime, uno de los pibes de River que salieron a préstamo en este mercado de pases, fue clave en la final del Torneo Intermedio para que Peñarol se lleve el título”.