Cerro Largo vs. Boston River en vivo: en Arachán busca su primera victoria en el Torneo Clausura

Cerro Largo y Boston River se miden esta tarde desde las 16 horas en el Ubilla de Melo por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026. El local acumula una racha negativa sin ganar en este último torneo corto. Viene de empatar 1-1 ante Cerro en la hora pero está penúltimo en la tabla del Clausura y cerca de la zona roja del Descenso, donde se ubica en el puesto 11 de 16 con 83 unidades, nueve por debajo de su rival de turno (92), una por arriba de Cerro (82) y dos más que Wanderers (81).

Boston, que desde el 4 de octubre juega bajo la dirección técnica de Jorge Cazulo, viene de vencer 1-0 a Defensor Sporting en Florida. En el torneo corto está décimo con 15 unidades.

Cerro Largo vs. Boston River

Hora: 16:00

Estadio: Ubilla

Árbitro: Hernán Heras

Asistentes: Nicolás Taran, Luis Lassaga.

4º árbitro: Rubén Umpiérrez

VAR: Diego Dunajec, Diego Riveiro.

Alineaciones

Cerro Largo: P. González; A. Hernández, A. Piegas, A. Prado, S. Franca; M. García, S. Marcel, S. Assis; G. Viera, E. De León, A. Pandiani.

DT: Bruno Silva.

Boston River: B. Antúnez; J. Acosta, M. González, A. Aguirre, F. Martínez; L. Vázquez, R. Saravia, A. Amado; F. Muñoa, F. Bonfiglio, L. Suhr.

DT: Jorge Cazulo.

