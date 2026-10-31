"Insultó al banco": la roja a Luis Angulo en Peñarol y otras dos bajas para visitar a Defensor por el Clausura

Una vez que Leodán González pitó el final del partido entre Peñarol y Wanderers en el Parque Saroldi, se originó un tumulto entre Luis Angulo, el autor del empate del aurinegro, y algunos futbolistas del Bohemio.

La situación derivó en una serie de empujones hasta que los referentes de ambos planteles intervinieron y separaron a tiempo. El árbitro optó por expulsar al extremo del Mirasol, que de todas formas ya se perdía el próximo partido por haber llegado a la quinta amarilla.

Por tanto, el equipo de Diego Aguirre no podrá contar con el futbolista colombiano para visitar a Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini por la fecha 14 del Clausura.

A su vez, Washington Aguerre también está suspendido por haber recibido la quinta amonestación. El arquero fue directamente a protestarle al árbitro por la jugada que protagonizaron Nicolás "Indio" Fernández y Renzo Sánchez, lo que derivó en la amarilla que le sacó González.

Por su parte, Eric Remedi fue amonestado en el primer tiempo después de una acción ofensiva del Mirasol. Al intentar recuperar la pelota, cometió una infracción en el área rival y se llevó la amarilla que lo saca del cruce contra el Tuerto.

Eric Remedi en pleno partido con Peñarol ante Wanderers por el Torneo Clausura. Foto: Ignacio Sánchez.

Por esa razón, y a sabiendas del riesgo que corría de tener un expulsado, Aguirre optó por reemplazarlo en el entretiempo por Matías Arezo para cambiar de sistema y jugar con dos delanteros de referencia.

Mathías Corujo, técnico de Wanderers, habló de la expulsión de Luis Angulo

Mathías Corujo, director técnico de Wanderers, habló este sábado por la noche en zona mixta y se refirió a la polémica que se generó en el tramo final entre Angulo y algunos futbolistas del Bohemio.

Al ser consultado acerca de si cree que el atacante se equivocó, respondió: "Sí porque sabemos que es un momento de tensión y euforia para él, pero insultó al banco y a la tribuna, eso no puede pasar. Entendemos esa emoción rápida que tenemos cuando hacés el gol, pero como estados todos tensionados hay que bajar ese margen de error: esperemos que le pueda servir a él para que no lo vuelva a hacer".