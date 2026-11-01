Mathías Corujo tras el empate de Wanderers ante Peñarol: “Ojalá este punto sume y nos podamos quedar”

Wanderers dejó escapar una victoria importante frente a Peñarol en el Parque Saroldi, pero sumó un punto que puede resultar determinante en su lucha por mantenerse en Primera División. El equipo dirigido por Mathías Corujo aprovechó la derrota de Cerro para igualarlo con 82 unidades en la tabla del descenso y, a falta de dos fechas para el cierre del Campeonato Uruguayo, mantiene viva la ilusión de salvarse.

“Sabíamos que Cerro había perdido y con ese empate lo igualábamos, pero nos queda la amargura de tenerlo ahí, de estar a pocos minutos de lograr un triunfo clave, no solamente desde los tres puntos, sino desde lo emocional. No se pudo, pero me voy tranquilo con la actitud del equipo”, expresó Corujo tras el encuentro.

El entrenador no ocultó su frustración por haber estado tan cerca de conseguir tres puntos fundamentales, aunque valoró la respuesta de sus futbolistas en un partido exigente. El Bohemio llegaba con tres derrotas consecutivas y ausencias importantes como las de Fabricio Formiliano, Alan García y Nicolás Cabral, pero salió decidido a ser protagonista y por momentos logró acorralar al aurinegro.

“El equipo se brindó, teníamos varias bajas y estuvimos a la altura como lo hemos estado durante todo el año”, destacó Corujo, que encontró rendimientos positivos en futbolistas como Nicolás Queiróz y Facundo Labandeira.

Wanderers comenzó la temporada con un panorama muy complicado en la tabla del descenso y sabía que necesitaba realizar una campaña extraordinaria para sostener la categoría. Sin embargo, consiguió llegar a las últimas dos fechas con posibilidades de cumplir su objetivo.

Con 82 puntos, el Bohemio igualó a Cerro y se mantiene por encima de Danubio (75) y Progreso (74), en una definición que promete ser ajustada hasta el final.

“Ojalá este punto sume en el final del torneo y nos podamos quedar”, cerró Corujo, con la esperanza de que el esfuerzo de toda la temporada tenga como recompensa la permanencia en Primera División.