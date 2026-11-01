Washington Aguerre contra el VAR tras el empate de Peñarol: "Cómo van a marcar líneas desde ese ángulo"
El arquero de Peñarol, quien no podrá estar disponible ante Defensor en la próxima fecha tras llegar a la quinta amarilla, mostró su disconformidad con la decisión del VAR en el gol de Labandeira.
Washington Aguerre publicó un mensaje en contra del VAR este sábado por la noche una vez consumado el empate 1-1 de Peñarol ante Wanderers en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura.
El arquero compartió una imagen del trazado de líneas que realizó el videoarbitraje antes de convalidar el gol de Facundo Labandeira para el 1-0 parcial del Bohemio y dijo: "Cómo van a marcar líneas desde ese ángulo, sabiendo que esa cámara está al borde del área grande...".
En este sentido añadió: "El que mejor estaba parado para ver esa jugada fue el línea que hizo lo correcto en levantar la bandera, pero el VAR desde ese ángulo estaba habilitado...".
En cuanto al desarrollo de esa acción de juego, cabe recordar que, luego de un pase filtrado, Facundo Labandeira quedó mano a mano con Aguerre y definió con eficacia. Sin embargo, en primera instancia el árbitro Leodán González cobró posición adelantada del atacante luego de que el línea levantara la bandera.
Tras el chequeo del VAR y el trazado de líneas, González fue notificado de que estaba habilitado y terminó sancionando gol para el Bohemio. El equipo de videoarbitraje, integrado por Diego Dunajec y Nicolás Tarán, interpretó que el zaguero Nahuel Herrera estaba habilitando a Labandeira, el autor del gol para el equipo de Mathías Corujo.
Las tres bajas de Peñarol para visitar a Defensor Sporting por el Torneo Clausura
Una vez que el juez pitó el final del partido entre el aurinegro y el Bohemio en el Parque Saroldi, se originó un tumulto entre Luis Angulo, el autor del 1-1 definitivo, y algunos futbolistas de Wanderers.
La situación derivó en una serie de empujones hasta que los referentes de ambos planteles intervinieron y separaron a tiempo. El árbitro optó por expulsar al extremo del Mirasol, que de todas formas ya se perdía el próximo partido por haber llegado a la quinta amarilla.
Por tanto, el equipo de Diego Aguirre no podrá contar con el futbolista colombiano para visitar a Defensor en el Estadio Luis Franzini por la fecha 14 del Clausura.
A su vez, Aguerre también está suspendido por haber recibido la quinta amonestación. El arquero fue directamente a protestarle al árbitro por la jugada que protagonizaron Nicolás "Indio" Fernández y Renzo Sánchez, lo que derivó en la amarilla que le sacó González.
Por su parte, Eric Remedi fue amonestado en el primer tiempo después de una acción ofensiva del Mirasol. Al intentar recuperar la pelota, cometió una infracción en el área rival y se llevó la amarilla que lo saca del cruce contra el Tuerto.
- "Insultó al banco": la roja a Luis Angulo en Peñarol y otras dos bajas para visitar a Defensor por el Clausura El Indio Fernández se fue expulsado, pero el VAR salvó a Peñarol al Leodán González cambiar su decisión Así están la Tabla Anual, Clausura y Descenso de la Liga AUF Uruguaya tras el empate de Peñarol ante Wanderers El VAR anuló un gol de Peñarol y convalidó el tanto de Labandeira para Wanderers: las dos jugadas Un grosero error defensivo de Germán Pezzella terminó en penal para Wanderers, pero el VAR salvó a Peñarol
¿Encontraste un error?