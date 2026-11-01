Washington Aguerre contra el VAR tras el empate de Peñarol: "Cómo van a marcar líneas desde ese ángulo"

Washington Aguerre publicó un mensaje en contra del VAR este sábado por la noche una vez consumado el empate 1-1 de Peñarol ante Wanderers en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura.

El arquero compartió una imagen del trazado de líneas que realizó el videoarbitraje antes de convalidar el gol de Facundo Labandeira para el 1-0 parcial del Bohemio y dijo: "Cómo van a marcar líneas desde ese ángulo, sabiendo que esa cámara está al borde del área grande...".

En este sentido añadió: "El que mejor estaba parado para ver esa jugada fue el línea que hizo lo correcto en levantar la bandera, pero el VAR desde ese ángulo estaba habilitado...".

El mensaje de Washington Aguerre vía Instagram tras el empate entre Peñarol y Wanderers. Foto: Captura de Instagram.

En cuanto al desarrollo de esa acción de juego, cabe recordar que, luego de un pase filtrado, Facundo Labandeira quedó mano a mano con Aguerre y definió con eficacia. Sin embargo, en primera instancia el árbitro Leodán González cobró posición adelantada del atacante luego de que el línea levantara la bandera.

Tras el chequeo del VAR y el trazado de líneas, González fue notificado de que estaba habilitado y terminó sancionando gol para el Bohemio. El equipo de videoarbitraje, integrado por Diego Dunajec y Nicolás Tarán, interpretó que el zaguero Nahuel Herrera estaba habilitando a Labandeira, el autor del gol para el equipo de Mathías Corujo.

Las tres bajas de Peñarol para visitar a Defensor Sporting por el Torneo Clausura

Eric Remedi en pleno partido con Peñarol ante Wanderers por el Torneo Clausura. Foto: Ignacio Sánchez.

Una vez que el juez pitó el final del partido entre el aurinegro y el Bohemio en el Parque Saroldi, se originó un tumulto entre Luis Angulo, el autor del 1-1 definitivo, y algunos futbolistas de Wanderers.

La situación derivó en una serie de empujones hasta que los referentes de ambos planteles intervinieron y separaron a tiempo. El árbitro optó por expulsar al extremo del Mirasol, que de todas formas ya se perdía el próximo partido por haber llegado a la quinta amarilla.

Por tanto, el equipo de Diego Aguirre no podrá contar con el futbolista colombiano para visitar a Defensor en el Estadio Luis Franzini por la fecha 14 del Clausura.

A su vez, Aguerre también está suspendido por haber recibido la quinta amonestación. El arquero fue directamente a protestarle al árbitro por la jugada que protagonizaron Nicolás "Indio" Fernández y Renzo Sánchez, lo que derivó en la amarilla que le sacó González.

Por su parte, Eric Remedi fue amonestado en el primer tiempo después de una acción ofensiva del Mirasol. Al intentar recuperar la pelota, cometió una infracción en el área rival y se llevó la amarilla que lo saca del cruce contra el Tuerto.