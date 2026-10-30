Comenzó la venta de entradas para Uruguay vs. República Dominicana en Maldonado: precios y cómo comprarlas

La selección de Uruguay cerrará la fecha FIFA de noviembre ante República Dominicana el martes 17 de ese mes, a partir de la hora 20:30, en el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, y las entradas ya se encuentran a la venta.

Con precios que oscilan entre los $490 y $990, los abonos se pueden adquirir a través de AUF Tickets. Desde este viernes 30 de octubre se habilitó la compra para poseedores de la tarjeta BROU Recompensa, con un 20% de descuento, mientras que desde el lunes 2 de noviembre se habilitará la venta para público general.

Las tribunas Este y Oeste (detrás de los arcos) cuestan $490, la tribuna Sur $590 (tomando como referencia el Centenario es la Olímpica) y la Norte $990 (América). Los niños de hasta cinco años inclusive ingresan gratis acompañados de un adulto. El partido será transmitido en vivo a través de AUFTV.

Entradas a la venta para el último partido del año de la Selección, ante República Dominicana, en el Campus de Maldonado.



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Antes de cerrar el año en Uruguay, la selección de Cachavcha tendrá una exigente prueba en noviembre y será el clásico del Río de la Plata ante Argentina en Buenos Aires.

El entrenador de la selección uruguaya llevó a cabo una lista de reserva de 42 futbolistas de cara a la fecha FIFA de noviembre, que se desarrollará entre el 9 y el 17 del próximo mes.

A continuación los 42 jugadores reservados por Diego Forlán para los encuentros amistosos de noviembre.

Goleros

• Cristopher Fiermarín (Bucaramanga)

• Ignacio De Arruabarrena (Arouca)

• Thiago Cardozo (Belgrano)

• Sebastián Jaume (Albion)

• Santiago Mele (Independiente)

Defensas

• Guillermo Varela (Flamengo)

• Nahitan Nández (Al-Qadisiyah)

• Santiago Mouriño (Villarreal)

• Kevin Amaro (Genk)

• Sebastián Cáceres (Celta De Vigo)

• Ronald Araujo (Liverpool)

• Santiago Bueno (América)

• José María Giménez (RC Deportivo)

• Federico Pereira (Toluca)

• Mathías Olivera (Napoli)

• Juan Rodríguez (Cagliari)

• Nicolás Marichal (Dinamo De Moscú)

• Alexander Barboza (Palmeiras)

• Joaquín Piquerez (Palmeiras)

• Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)

• Lucas Olaza (Krasnodar)

Mediocampistas

• Rodrigo Bentancur (Tottenham)

• Facundo Bernal (Betis)

• Lucas Torreira (Galatasaray)

• Nicolás Fonseca (Coritiba)

• Emiliano Martínez (Palmeiras)

• Nicolás De La Cruz (Flamengo)

• Federico Valverde (Real Madrid)

• Rodrigo Zalazar (Sporting CP)

• Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

• Agustín Canobbio (Fluminense)

• Facundo Pellistri (Panathinaikos)

• Diego Rossi (Monterrey)

• Maximiliano Araújo (Sporting CP)

• Brian Rodríguez (América)

Delanteros

• Martín Satriano (Getafe)

• Bruno Damiani (Philadelphia Union)

• Miguel Merentiel (Boca Juniors)

• Rodrigo Aguirre (Tigres)

• Álvaro Rodríguez (Bournemouth)

• Federico Viñas (Toluca)

• Darwin Núñez (Diriyah Club)