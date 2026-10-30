Comenzó la venta de entradas para Uruguay vs. República Dominicana en Maldonado: precios y cómo comprarlas
La Celeste de Diego Forlán cerrará la fecha FIFA de noviembre con este amistoso en el Domingo Burgueño Miguel, después de enfrentar a la selección Argentina en La Bombonera.
La selección de Uruguay cerrará la fecha FIFA de noviembre ante República Dominicana el martes 17 de ese mes, a partir de la hora 20:30, en el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, y las entradas ya se encuentran a la venta.
Con precios que oscilan entre los $490 y $990, los abonos se pueden adquirir a través de AUF Tickets. Desde este viernes 30 de octubre se habilitó la compra para poseedores de la tarjeta BROU Recompensa, con un 20% de descuento, mientras que desde el lunes 2 de noviembre se habilitará la venta para público general.
Las tribunas Este y Oeste (detrás de los arcos) cuestan $490, la tribuna Sur $590 (tomando como referencia el Centenario es la Olímpica) y la Norte $990 (América). Los niños de hasta cinco años inclusive ingresan gratis acompañados de un adulto. El partido será transmitido en vivo a través de AUFTV.
Entradas a la venta para el último partido del año de la Selección, ante República Dominicana, en el Campus de Maldonado.— Selección Uruguaya (@Uruguay) October 30, 2026
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Antes de cerrar el año en Uruguay, la selección de Cachavcha tendrá una exigente prueba en noviembre y será el clásico del Río de la Plata ante Argentina en Buenos Aires.
El entrenador de la selección uruguaya llevó a cabo una lista de reserva de 42 futbolistas de cara a la fecha FIFA de noviembre, que se desarrollará entre el 9 y el 17 del próximo mes.
A continuación los 42 jugadores reservados por Diego Forlán para los encuentros amistosos de noviembre.
Goleros
• Cristopher Fiermarín (Bucaramanga)
• Ignacio De Arruabarrena (Arouca)
• Thiago Cardozo (Belgrano)
• Sebastián Jaume (Albion)
• Santiago Mele (Independiente)
Defensas
• Guillermo Varela (Flamengo)
• Nahitan Nández (Al-Qadisiyah)
• Santiago Mouriño (Villarreal)
• Kevin Amaro (Genk)
• Sebastián Cáceres (Celta De Vigo)
• Ronald Araujo (Liverpool)
• Santiago Bueno (América)
• José María Giménez (RC Deportivo)
• Federico Pereira (Toluca)
• Mathías Olivera (Napoli)
• Juan Rodríguez (Cagliari)
• Nicolás Marichal (Dinamo De Moscú)
• Alexander Barboza (Palmeiras)
• Joaquín Piquerez (Palmeiras)
• Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)
• Lucas Olaza (Krasnodar)
Mediocampistas
• Rodrigo Bentancur (Tottenham)
• Facundo Bernal (Betis)
• Lucas Torreira (Galatasaray)
• Nicolás Fonseca (Coritiba)
• Emiliano Martínez (Palmeiras)
• Nicolás De La Cruz (Flamengo)
• Federico Valverde (Real Madrid)
• Rodrigo Zalazar (Sporting CP)
• Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)
• Agustín Canobbio (Fluminense)
• Facundo Pellistri (Panathinaikos)
• Diego Rossi (Monterrey)
• Maximiliano Araújo (Sporting CP)
• Brian Rodríguez (América)
Delanteros
• Martín Satriano (Getafe)
• Bruno Damiani (Philadelphia Union)
• Miguel Merentiel (Boca Juniors)
• Rodrigo Aguirre (Tigres)
• Álvaro Rodríguez (Bournemouth)
• Federico Viñas (Toluca)
• Darwin Núñez (Diriyah Club)
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