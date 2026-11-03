¿A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos?

Los estadounidenses ya comenzaron a votar durante este martes 3 de noviembre de 2026 en las elecciones de medio término 2026, que definirán quién tomará el control del Senado y de la Cámara de Representantes. Los republicanos tienen la mayoría en ambas cámaras del Congreso, pero la baja aprobación de la gestión del presidente Donald Trump, la inflación y la guerra con Irán podrían generar un cambio drástico en el Congreso.

Los primeros votantes comenzaron a asistir a las urnas en los estados del este del país, mientras que las regiones al oeste tardan más en abrir sus centros de votación debido a las distintas franjas horarias que tiene el territorio estadounidense. Más de 250 millones de personas están habilitadas para sufragar este martes, aunque el voto no es obligatorio.

Como en Estados Unidos se permite la votación anticipada previo a la jornada electoral, más de 57 millones de personas ya pusieron su voto en la urna durante ese período, según datos de CNN.

La población estadounidense votará por las 435 bancas de la Cámara de Representantes, 35 escaños del Senado (en total son 100) y por gobernadores en varios estados, aunque la mayoría de la atención está centrada en los comicios que definirán el equilibrio de poder en el cuerpo legislativo del país.

En este momento, los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso. En el Senado, que tiene 100 escaños (dos por estado), gobiernan 53 republicanos contra 45 demócratas y dos independientes que suelen votar junto a los demócratas. La oposición necesita ganar cuatro bancas actualmente ocupadas por republicanos para alcanzar la mayoría.

En la Cámara de Representantes, actualmente hay 218 republicanos más un independiente que suele sumarse a ellos, 214 demócratas y dos bancas vacantes. Los demócratas también necesitan ganar cuatro bancas para obtener el control de la cámara baja.

¿Cuándo están los resultados de las elecciones de mitad de mandato?

Los primeros resultados empezarán a conocerse después de las 18:00 horas del este (20:00 horas de Uruguay). Sin embargo, los estados que se definirán en esa hora son considerados bastiones de un partido y otro, por lo que no se esperan resultados sorpresivos en esa instancia. Por ejemplo, los republicanos tienen la victoria prácticamente asegurada en Kentucky, mientras que se espera que la tendencia favorezca a los demócratas en lugares como Vermont.

Sin embargo, hacia las 19:30 del este (21:30 de Uruguay) cierran los centros de votación en Ohio, considerada una de las elecciones reñidas que pueden definir la lucha por el Senado. En tanto, en Maine y New Hampshire, las urnas cierran a las 20:00 horas del este (22:00 horas de Uruguay). Los ganadores de esas contiendas podrían comenzar a brindar indicios del estado de ánimo del electorado.

Capitolio de Estados Unidos, en Washington, donde se encuentra el Senado y la Cámara de Representantes. Foto: AFP

Los medios de comunicación principales del país comenzarán a proyectar como ganadores a candidatos cuyas elecciones tienen ventajas insuperables, basándose en modelos internos que les permiten tomar esas determinaciones, incluso antes de que se cuente la totalidad de los votos.

El momento exacto en el que se conozca el resultado final de una elección dependerá de qué tan ajustada es la votación.

El modelo de pronóstico, Decision Desk HQ, otorga a los demócratas un 84 % de probabilidades de recuperar la Cámara de Representantes y un 64 % de hacerse con el Senado.