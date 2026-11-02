Elecciones en Israel: Netanyahu pide una gran coalición sin bloques árabes y la oposición se reúne

El primer ministro israelí saliente, Benjamin Netanyahu, pidió el lunes la formación de una amplia coalición gubernamental sin los partidos árabes, y estima que él debería liderarlo porque su partido Likud obtuvo la mayor cantidad de escaños.

"Buscamos establecer un gobierno amplio con nuestros socios y con cualquier partido que quiera unirse a nosotros y no apoye el terrorismo. Estoy abierto a un diálogo al respecto", declaró en un comunicado publicado en el canal Telegram del Likud.

"La opinión pública en Israel no quiere un gobierno que dependa de Raam y de la Lista Unificada", añadió, citando a los dos partidos árabes que han obtenido un récord de escaños. Los acusó de "apoyar el terrorismo y negar la existencia del Estado judío".

Las elecciones del 27 de octubre no arrojaron una mayoría, ni para la coalición de Netanyahu (53 escaños), ni para el bloque opositor liderado por el centrista Gadi Eisenkot (48).

Netanyahu hizo estas declaraciones horas antes de que el bloque opositor celebrara su primera reunión tras los comicios para intentar formar una mayoría de 61 escaños. "Los dirigentes del bloque por el cambio (...) se reunirán en Herzliya para debatir y coordinar los próximos pasos", indicó el partido Yashar, de Eisenkot.

Se ha filtrado poca información sobre las negociaciones.

El principal interrogante es el papel que podrían desempeñar las listas árabes, después de que hayan conseguido un número récord de 19 escaños.

Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, se dirige a sus seguidores tras conocerse los primeros sondeos a pie de urna, en Tel Aviv. Foto: AFP

Dentro del bloque opositor, el líder de la izquierda, Yair Golan, está a favor de una alianza con estos partidos, pero el de la derecha, Avigdor Liberman, se opone. Yashar no lo ha descartado claramente, y se desconoce con precisión qué opina el partido Juntos (centroderecha).

Todas estas formaciones afirmaron no obstante que propondrían a Eisenkot como futuro jefe del gobierno al presidente, Isaac Herzog.

Los partidos árabes también lo han insinuado. Uno de sus miembros, el líder de la Lista Unificada, Youssef Jabareen, llamó a "aceptar la realidad política".

ctivistas de izquierda israelíes sostienen pancartas durante una manifestación frente a la vivienda de Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar. Foto: AFP

"Cualquiera que esté realmente decidido a reemplazar a este gobierno tiene la obligación de aceptar la realidad política" trabajando con los partidos árabes, declaró Jabareen en una entrevista con la AFP.

Herzog ha anunciado que recibirá a los partidos entre el miércoles por la tarde y el jueves por la noche, empezando por los que hayan obtenido menos escaños.

En el campo de Netanyahu, los partidos de extrema derecha Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir deberían proponer al primer ministro saliente, al igual que Shas (ultraortodoxo), según la prensa local. La posición del otro partido ultraortodoxo no está clara.

Con información de AFP