Benjamín Netanyahu aseguró que "están tratando de robar las elecciones" en Israel

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, denunció este martes intentos de robo de las primeras elecciones desde los ataques del movimiento islamista palestino Hamás en 2023, marcadas por una fuerte polarización y una participación masiva.

El sufragio se celebra a la sombra de tres años de guerras regionales desatadas por esos ataques del movimiento palestino, con cuestionamientos sobre la respuesta de Israel y con la seguridad como tema central de la campaña.

Las últimas encuestas muestran a Netanyahu codo a codo con su principal rival, el centrista Gadi Eisenkot, un exjefe militar con un talante tranquilo. La tasa de participación a media jornada alcanzaba un 44,9%, la más alta desde 1973, según datos de la comisión electoral.

Las urnas deberían cerrar a las 22:00 horas, pero el Likud, el partido de Netanyahu, pidió que cierren más tarde, a lo que se opuso la formación de Eisenkot, Yashar, alegando que "no ha ocurrido ningún incidente excepcional" que lo justifique.

Con su futuro en juego, Netanyahu denunció que "tres altos funcionarios" de la Lista Árabe Unida (Ra'am) "están tratando de robar las elecciones" tras haber sido detenidos en el sur del país con sobres llenos de dinero. Sin embargo, las autoridades electorales afirmaron que esas personas fueron arrestadas cerca de sus hogares y "aún no habían llegado a los centros de votación". Es un "caso aislado" que se está investigando, precisaron.

El líder de Ra'am, Mansur Abás, acusó a Netanyahu de "mentir" e "infundir miedo" para "movilizar a los votantes de derecha", y el partido Yashar aseguró que el primer ministro busca preparar "el terreno" para impugnar los resultados en caso de derrota. También hubo un incidente en Tel Aviv, donde la policía arrestó a un hombre con un cuchillo que se acercó de manera amenazante al líder de izquierdas Yair Golan. "La incitación y la violencia no nos intimidarán", sostuvo Golan en un comunicado.

Yashar, partido del principal rival de Netanyahu, Eisenkot, acusó este martes al primer ministro de preparar "el terreno" para impugnar los resultados en caso de derrota: "Debemos superar al Likud (formación de Netanyahu) con un margen considerable; solo así no habrá lugar para sembrar la duda", añadió.

Gadi Eisenkot vota en Herzliya el 27 de octubre. JACK GUEZ/AFP fotos

Los comicios llegan en un momento de creciente aislamiento de Israel por su campaña militar en Gaza, la construcción de asentamientos y la violencia de los colonos en Cisjordania ocupada, así como el giro hacia la extrema derecha y el nacionalismo religioso.

Casi 20 años en el poder

A sus 77 años, Netanyahu ha sido primer ministro por 19 años de forma discontinua. Centró su campaña en la seguridad y destacó su relación cercana con el presidente estadounidense, Donald Trump. Tras volver al poder a finales de 2022, el dirigente conservador lanzó varias guerras que dejaron a Gaza en escombros, ocupó el sur de Líbano y bombardeó a su archirrival Irán con apoyo estadounidense.

Su población también recibió bombardeos de Irán, de Hamás, del movimiento libanés Hezbolá y de los hutíes de Yemen, además de sufrir el peor ataque en la historia del país, del que muchos responsabilizan a Netanyahu.

Escombros en la Franja de Gaza, el 31 de julio de 2026. BASHAR TALEB

Eisenkot, de 66 años, prometió una comisión independiente para investigar los fallos de seguridad que propiciaron los ataques de Hamás, algo que el gobierno de Netanyahu ha evitado. Su partido encabeza un bloque informal que va de la derecha a la centroizquierda.

Eisenkot se opone a la creación de un Estado palestino y apoya los asentamientos israelíes, pero prometió contener la violencia de los colonos en Cisjordania. De su parte, Netanyahu está respaldado por una coalición que incluye a la extrema derecha ultranacionalista y los ultraortodoxos, cuya influencia se ha disparado.

Los resultados finales podrían tardar días en conocerse. Es poco probable que un solo partido se acerque a los 61 escaños necesarios para lograr una mayoría en el Parlamento (Knéset) de 120 miembros. Los partidos de mayoría árabe podrían ser claves a la hora de decantar la balanza. Sin embargo, ni Eisenkot ni Netanyahu han dicho que se vayan a aliar con estas formaciones, que representan el 21% de la población.

AFP