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El País Información Política

Tras su visita a Florida el domingo, León XIV comerá un almuerzo "criollo", lo que incluiría asado

Recorrerá en el "papamóvil" las 11 cuadras que separan la Piedra Alta del centro de la ciudad; tras la pausa del mediodía en una casa de retiro cercana regresará al sur e irá directamente al aeropuerto de Carrasco.

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Juan Pablo Correa
03/11/2026, 10:00
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Papa León XIV.
Papa León XIV.
Foto: AFP

Es muy probable que el papa León XIV pueda probar un típico asado uruguayo el domingo 8 de noviembre en Florida. Lo haría después de la misa que dará en la plaza Asamblea.

Terminada dicha celebración, se desplazará a la Casa de Retiro Jesús Buen Pastor, ubicada muy cerca de ruta 5 en el acceso sur de la ciudad y se está barajando que el menú sea “criollo” e incluya asado, según supo El País. Desde allí viajará al aeropuerto de Carrasco donde abordará el avión que lo llevará a Argentina.

En Florida se sigue trabajando en la ambientación del escenario en la plaza Asamblea. Está previsto que durante la ceremonia actúe la orquesta sinfónica de Colonia con su coro.

Está planeado también que León XIV llegue en la mañana del domingo por ruta 5 y que en la Piedra Alta, enseguida del puente sobre el río Santa Lucía, aborde el “papamóvil” que lo trasladará unas 11 cuadras hasta el centro de la ciudad.

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