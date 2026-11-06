Estos son los feriados que tendrán los uruguayos en noviembre de 2026: fechas y sectores

El calendario de feriados en noviembre de 2026 en Uruguay combina jornadas no laborables pagas y feriados laborables orientados a sectores productivos específicos.

Tras la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos el pasado lunes 2 de noviembre de 2026, la agenda del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) contempla varias fechas especiales decretadas a través de los Consejos de Salarios para distintas ramas de actividad.

Feriados durante el mes de noviembre en Uruguay

El primer feriado del mes se celebrará el jueves 12 de noviembre de 2026, cuando se conmemore el Día del Trabajador del Supergás . Esta jornada corresponde al grupo 10 del MTSS, que abarca los subgrupos de envasado (21), distribución (22) y fleteros (23). Se trata de un feriado pago: si el empleado no trabaja, percibe el jornal simple, mientras que si desempeña tareas, debe cobrar el pago doble.

Persona con una garrafa de supergás. Foto: Estefanía Leal

El lunes 16 de noviembre de 2026 se celebrará el Día del Trabajador de la Piscicultura , calificado como feriado no laborable pago para el grupo 03, subgrupo 04, que comprende a las granjas y criaderos marítimos.

Por su parte, el miércoles 25 de noviembre de 2026 se conmemorará el Día del Taximetrista. La fecha, fijada en la cuarta ronda de 2010 para los choferes de taxi de Montevideo , mantiene el mismo régimen que un feriado no laborable, por lo que se le abonará el mismo valor que se paga por el resto de los feriados comprendidos en esa categoría, según lo establecido por el MTSS.

El cronograma del penúltimo mes del año concluirá el sábado 28 de noviembre de 2026 con el Día del Trabajador de Edificios en Zonas Balnearias .

De acuerdo con lo establecido en la cuarta ronda del Consejo de Salarios del año 2010 dentro del grupo 19, detallado como "Servicios profesionales, técnicos, especializados y aquellos no incluidos en otros grupos", el MTSS indica que para el personal de propiedad horizontal en áreas balnearias este día tendrá carácter de feriado laborable pago.